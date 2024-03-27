Beyarmudu'nda yarın, “Kuşaklar Bilgi ile Buluşuyor. Teknoloji Hayatı Kolaylaştırıyor mu? Gerçekler ve Gelecek Vizyonu” konulu seminer düzenleniyor.

Beyarmudu Belediyesinden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Toplum Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi ve Beyarmudu Belediyesi iş birliğiyle davetli konuşmacı olarak Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy’un katılacağı “Kuşaklar Bilgi ile Buluşuyor. Teknoloji Hayatı Kolaylaştırıyor mu? Gerçekler ve Gelecek Vizyonu“ konulu seminer yarın saat 15.00’te, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yer alacak.