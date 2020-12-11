Mağduriyet büyük

Bafra’da meydana gelen aşırı yağış nedeniyle Ökkeş Tosun’a ait konfeksiyon malzemesi dolu ambarı su bastı.Mağduriyet yaşayan Tosun’a bölge halkı konfeksiyon ürünlerini satın alarak destek olmaya çalışıyor

Bafra’da daha önce açılarak içerisinden çok sayıda konfeksiyon ürünü sirkat edilen Ökkeş Tosun’a ait ambar, bu kez de geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar nedeni ile su altında kaldı. Tosun’a ait ambar içerisinde bulunan çok sayıda konfeksiyon ürünü yağmur suyundan zarar görürken, Tosun, zarar gören ürünlerin bir kısmını kurtarabilmek adına kurutmaya ve temizlemeye çalışıyor.Tosun’un yaşanan olay nedeni ile mağduriyeti büyük.Tosun su baskınından kurtarabildiği bazı ürünleri uygun fiyata satışa çıkararak zararını aza indirmeye çalışırken, köy halkı ve bölge halkı satışa sunulan ürünleri alarak Tosun’a bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyor.