Utandıran görüntüler

Salamis Ormanı civarında duyarsız kişilerin çevreye attığı çöpler, ülkemizi seven beş Rus kadın tarafından temizlendi. Kendi ülkemizde çevreye karşı duyarsızlığımızı gösteren görüntüler utandırırken, Rus kadınlar torbalar dolusu çöpleri toplayarak “Kıbrıs bu senin için” dedi

Salamis Ormanı civarında çevreye karşı duyarsız kişilerin tel boyuna gelişi güzel attığı çöpler önceki gün duyarlı 5 Rus kadın tarafından toplandı. Kadınlar bölgeden onlarca çöp poşeti dolusu plastik, kağıt ve benzeri atıkları elleri ile temizledi. Duyarsızlığı gösteren görüntüler utandırırken, Rus kadınların davranışı takdir gördü.Sosyal medyada Mağusa ve Çevre isimli grupta yapılan paylaşımda, Rus kadınlar bir de mesaj paylaşarak “Kıbrıs bu senin için” dedi.İskele - Mağusa yolu üzerindeki St Barnabas çemberi olarak bilinen bölgede Salamis Ormanları’na giden eski yol üzerinde tel boyunca atılan atıklar utandırıcı boyutlardaydı. Özellikle doğada uzun yıllar yok olmayan plastik atıklar ve alkollü içki tenekeleri ile şişeleri bölgede çevre kirliliğine neden olurken, gece saatlerinde ıssız ve karanlık olan bölgeyi tercih edenlerin çevreye attıkları tuvalet kağıtlarının çokluğu da bölgede denetimin sıklaştırılmasının gerekliliğini gözler önüne serdi.