Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP hükümetinin Ekim 2021 tarihinde erken seçim öngörüsüyle kurulduğunu hatırlatarak, hükümetin her alanda verdiği sözü tutmama alışkanlığını erken seçim konusunda da sürdürdüğünü savundu.

Başbakan Ersan Saner’in seçim için Nisan 2022 tarihinden bahsettiğini kaydeden Özyiğit, TDP olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin uygun göreceği en erken tarihte seçim beklediklerini açıkladı.

Halkın, esnafın mağdur olduğunu, işsiz sayısının her geçen gün arttığını, bunlara son olarak bir de döviz artışının eklendiğini, buna karşın hükümet partilerinin aylardır kurultay ve atamalarla uğraştığını savunan Özyiğit, vatandaşların sorunlarına çare üretmesi gereken hükümetin tam tersine hak budama yoluna gittiğini ileri sürdü.

Ülkede hemen hemen tüm sektörlerin eylem ve grev yaptığını, buna karşın Başbakan’ın başarıdan bahsettiğini belirten Özyiğit, “Madem hükümet başarılı bu kadar eylem niye yapılıyor?” diye sordu.

Tüm bunlar yaşanırken hükümetin yapılan önerilere de kulak tıkadığını ifade eden Özyiğit, hükümete çeşitli defalar ilgili tüm örgütleri bir araya getirerek, çalışma yapma ve ortak akılla bu krizden nasıl çıkılabilir onun yollarını birlikte bulma çağrısının yanıtsız kaldığını, “ben yaparım olur” mantığının ısrarla sürdürüldüğünü iddia etti.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin Ekim 2021 tarihinde erken seçim öngörüsüyle kurulduğunu kaydeden Özyiğit, “Sayın Başbakan hem bu tarihten 6 ay sonrasını işaret ediyor hem de erken seçimden bahsediyor, bu nasıl iştir anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“KONTROLLÜ AÇILIM VE SIKI DENETİM ŞART”

Cemal Özyiğit, son günlerde artan vakalar karşısında doğal olarak endişelerin de arttığını belirterek, tedbirlerin ve denetimlerin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Kimsenin yeniden kapanma istemediğini, ancak bunun olmaması için de yapılması gerekenler olduğunu belirten Özyiğit, “Kontrollü açılım ve sıkı denetim şart” dedi.

Elektronik bileklikle evde karantina uygulamasının ekonomik ve sağlık açısından avantajları bulunduğunu ancak bunun sorunsuz uygulanması için etkin denetimin son derecede önemli olduğunu belirten Özyiğit, aksi takdirde kontrolün kaybedilerek bulaş riskinin artacağı, bunun da topluma olumsuz olarak yansıyacağı uyarısında bulundu.

“ESKİ YANLIŞLARDAN YENİ DOĞRU ÇIKMAYACAKTIR”

Bir soru üzerine Kıbrıs konusu hakkında da değerlendirmelerde bulunan TDP Genel Başkanı Özyiğit, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yeni söylem dediği siyasetin gerçekte 50 yıllık eski politikaları içerdiğini savundu.

Tatar’ın yeni diye söylediği iki egemen devlete dayalı çözüm politikasının daha önce denenmiş ancak Kıbrıs Türk tarafının zararlı çıktığı sonuçlarla neticelendiğini ifade eden Özyiğit, “Öyle anlaşılıyor ki, geçmişteki hatalardan ders alınmamış ve Kıbrıs Türkü’ne kaybettiren anlayış yeniden devreye konmak istenmektedir. Bilinsin ki, eski yanlışlardan yeni doğru çıkmayacaktır” dedi.

Özyiğit, “Sayın Tatar, yıllar önce denenmiş politikalara yeni diyerek bunları Cenevre’ye taşıyacağını söylüyor. Bu anlayışla Cenevre’den çözüm yönünde olumlu bir şey çıkması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“Cenevre’de iki devletli çözümde ısrar edilerek umarız süreç başlamadan berhava edilmez” diyen Özyiğit, bu yanlışta ısrar edilmesi halinde Kıbrıs Türk tarafının uzun yıllar sonra yeniden çözümü istemeyen taraf olarak görüleceğini, bunun da Kıbrıs Türkü’nü uluslararası alanda zorda bırakmaktan başka bir işe yaramayacağını kaydetti