Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, “İnsanların boynundaki ilmik her geçen gün daralıyor” dedi, aşıya ulaşma konusunda ise acizlik söz konusu olduğunu ifade etti





Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülke ekonomisinin iyi bir noktada olmadığını kaydetti.

Bugüne kadar el yordamı ve deneme-yanılma yöntemi ile gelindiğini ifade eden Gürcafer, süreçte çoğu zaman yanılgıya düşüldüğünü ancak artık yanılma lüksünün kalmadığını belirtti.

“İnsanların boynundaki ilmik her geçen gün daralıyor” diyen Cafer Gürcafer, “Artık en doğrusunu yapmak zorundayız çünkü insanların boynundaki ilmik her geçen gün daralıyor, sıkıyor. Açlık, işsizlik ve bunlara bağlı travmalar her geçen gün bize daha fazla yanaşıyor. Hata payımız kalmadı. Bu da bizi endişelendiriyor” diye konuştu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, bugünün koşullarına bakıldığında aşıya ulaşan, aşılanmaya başlayan ülkelerin, ekonomik olarak açılımı yaptıklarını belirterek İngiltere ve İsrail’in de bu ülkelerden ikisi olduğuna dikkat çekti.

Gürcafer, “Biz maalesef aşıya ulaşamadık. Ulaşma hususunda tavrımız da ‘çok şükür olsun. Ne kadar olursa ne kadar verirlerse onunla idarece edeceğiz’ şeklinde. Aşıya ulaşma konusunda bir acizlik söz konusu. ‘Anavatan bize ne kadar aşı gönderirse biz onunla idare edeceğiz’ gibi bir yaklaşım var. Aşılanmanın olmaması durumunda ekonominin daha kötüye gideceği, işsizliğin artacağı aşikâr ama hükümetin bu noktalarda bir B planı, C planı yok, böyle bir çalışma da yok. ‘Paramız yok ne yapalım?’ gibisinden bir tavır içerisindedir, bu da kötü” ifadelerine yer verdi.

Özgür Gazete'de yayınlanan “Pınar Barut'la Özgür Haber” programına konuk olan Cafer Gürcafer, pandeminin inşaat sektörüne etkilerini de değerlendirdi.

Gelinen noktada ortaya 25 bin kadar bir konut fazlası çıktığını ifade eden Gürcafer, bu konutların paraya dönüşüp 70 sektöre dağılması ve ekonominin çarklarının dönmesi için tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Gürcafer, “Şu anda 25 bin kadar konut fazlası oluştu. Bu hem bankacılık sektörünü hem genel olarak ülke ekonomisini ilgilendiren önemli bir konu hem de devamlılığın sağlanabilmesi adına önemli bir konudur.

Hükümet ile sürekli görüşüyoruz. Maalesef pazarlama hususunda çok bilimsel çalıştığımızı söyleyemem. Örneğin, ‘Bir model, proje geliştirelim de konut almak isteyen Finlandiyalı, Danimarkalı, İsveçli, Norveçli, 60-70 yaşına gelmiş olan insanlar var. Bunlar sığınacak bir liman arıyorlar. ‘Bunu bir avantaja çevirelim diyoruz’ ama maalesef bu konuda herhangi bir proje çalışması yok. Böyle bir arayış, gaile de yok. Son dönemlerde bu açılımla birlikte konut almak için gelecek olan insanlara yönelik bir açılım da olacağı söyleniyor ama net bir şey yok” diye konuştu.