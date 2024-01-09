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“Maaşlıların boğazını daha da sıkacaklar”

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, vergi düzenlemesinde derdin kayıt dışını kayıt altına almak değil, bordroluların boğazını daha da sıkmak olduğunu belirtti

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“Maaşlıların boğazını daha da sıkacaklar”
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Vergi dilimlerinde yapılması öngörülen düzenlemeyle ilgili Mecliste CTP Milletvekili Devrim Barçın da söz aldı. Barçın, gelir vergilerinin artırılmaya çalışıldığını, bordrolu çalışanın vergisinin artırılmak istendiğini  belirterek, vergi toplamada çok kayıp olduğuna, bunun üzerine gitmek yerine bordrolu çalışanlardan vergi kesintisini artırmanın yanlışlığına işaret etti. Her 100 TL’nin 40 TL’sinin devlete verilmesinin istendiğini ifade eden Barçın, hükümetin vergi oranını 37’den 40’a çıkarma önerisinde bulunduğunu belirtti. Barçın dünyadaki uygulamalardan örnek vererek önemli olanın az kazanandan az, çok kazanandan çok almak olduğunu söyledi.
Servet üzerinden vergi almanın önemine işaret eden Barçın, kararname ile yapılmaya çalışılan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydetti.  
Barçın, vergi düzenlemesinde derdin kayıt dışını kayıt altına almak değil, bordroluların boğazını daha da sıkmak olduğunu savunarak, verginin yüzde 37’den 40’a değil, Avrupa’daki gibi gelire göre 30’a 35’e çekilmesi gerektiğini ifade etti, ret oyu vereceklerini söyledi.
 
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