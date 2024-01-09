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Asgari ücretli halen beklemede

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Bakan Gardiyanoğlu, asgari ücret için “En geç Perşembe günü toplantı çağrısı yapma düşüncem var” diye konuştu

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Asgari ücretli halen beklemede
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Aralık ayı hayat pahalılığı açıklandı, gözler asgari ücret masasına çevrildi.
Kamu çalışanları ve emeklileri yüzde 50.31’lik hayat pahalılığı artışını garantilerken, asgari ücretli halen beklemede.
Masanın 8 ya da 9 Ocak tarihlerinde toplanması beklenirken hala bir çağrı yapılmaması merak konusu oldu…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işverenler sendikasının iki temsilcisinin değişeceğini ve yeni isimlerin kendisine ulaşmasını beklediğini belirterek, “en geç Perşembe günü toplantı çağrısı yapma düşüncem var” diye konuştu.
 
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