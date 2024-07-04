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Alkol ve sigaraya zam

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Türkiye'de alkollü içkiler ve tütün mamüllerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına, altı aylık üretici enflasyonu olan yüzde 19,49 oranında zam geldi. Bir paket sigaranın fiyatı 7,80 TL, 70'lik rakı fiyatı 78 TL arttı

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Alkol ve sigaraya zam
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TÜİK'in dün 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasıyla birlikte akaryakıt ile birlikte alkollü içkiler ve tütün mamüllerinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları arttı. 
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olduğunu hatırlatarak ÖTV tutarlarının bir paket sigarada 6,49 TL zamla 33,3 TL'den 39,5 TL'ye, birada 1,51 TL zamla 7,78 TL'den 8,29 TL'ye, şarapta 7,45 TL zamla 38,24 TL'den 45,69 TL'ye yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL zamla 12,69 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Bu rakamlara yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de eklendiğinde, bir paket sigara bugünkü zam miktarı 7,79 TL oldu. 
Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 70'lik rakıda ÖTV tutarının 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarının 116,50 TL'den 142,21 TL'ye, toplam vergi tutarının da 451,22 TL'den 542,17 TL'ye yükseldiğini hesapladı. 
Yılbaşında yaklaşık 699 TL olan ve nisanda üretici zammıyla 775 TL'ye yükselen 70'lik rakının fiyatı, dün 853 TL'ye yükseldi. 
 
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