LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak KKTC’de bulunan Türkiye’nin 5 büyükşehir belediyesinin başkanı ve beraberlerindeki heyetle görüştü.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yer aldı. Görüşmede ayrıca Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ yanında Türkiye’den gelen diğer üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

Görüşmede belediyeler arasındaki diyaloğun ve iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda fikir teatisinde bulunulurken LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuk belediye başkanlarına Başkent Lefkoşa’nın geçmişten günümüze tarihi ve belediye faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.

Geçmişte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmış olan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Harmancı’ya bir sonraki ziyaretinde Kadın Sığınma Evi ve Paylaşım Mutfağı’nı yerinde ziyaret etme istediğini belirtti.

Hizmetlerinin merkezine insanı koyduklarını ve her rengi kucaklayan anlayış ile hizmet verdiklerine değinen Başkan Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak ağırladıkları belediyeler ile karşılıklı tecrübe paylaşımı ile iş birliklerini geliştirmenin de yararlı olacağını sözlerine ekledi.