Üstel, Hemşireler ve Ebeler Sendikası'nı sağduyuya davet etti

Üstel "Dokuz günlük tatilde pandemi sürecinde ülkeyi kapatmamak için çabalarken bu durum, tekrar ediyorum bizi üzdü. Sendikayı sağduyuya davet ediyorum. Geldiğimiz noktada ortalama her gün 100 pozitif hasta pandemi hastanesinde teşhis edilerek karantinada ya da hastanede tedavileri yapılmaktadır. Böyle bir zamanda eylem yapmanın ne anlama geldiğinin takdirini halkımıza bırakıyorum"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası'nın ek mesaiye gelmeme eylemine hakkında konuşan Üstel, ek mesailer gerekçe gösterilerek siyaset kokan bir eylem yapıldığını belirterek, Sendikayı sağduyuya davet etti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Ziyarette Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası'nın ek mesaiye gelmeme eylemine değinen Bakan Üstel, pandemiyle mücadele edilen, iki bayramı birlikte kutladığımız bu önemli dönemde eylemin yapılmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

“UNUTMAMAK GEREKİYOR ÖZEL BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ”

Üstel şunları kaydetti;

"19 Temmuz tarihi bizim için önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'nın ülkemize ziyareti var. Yarın 20 Temmuz Barış Harekatı, bu yıl mübarek Kurban Bayramı ile birlikte kutluyoruz. Bu vesileyle ilk önce Tüm Kıbrıs Türk halkının ve Müslüman Aleminin bayramını kutlarım.

Bugün Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret edip görüş alışverişinde bulunmak üzere buradayız. Hemşire ve Ebeler Sendikası eylem başlatmış durumdadır. Bugüne kadar sağlığı siyasete bulaştırmak istemedik. Bugün ülkemiz adına önemli. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Meclis'te konuşması var .Bugün eylem yapılacak olması beni derinden üzdü. Ek mesailer gerekçe gösterilerek siyaset kokan bir eylem yapılıyor. Dünyayı sarsan bir Covid-19 salgını var 16 aydır bizde mücadele veriyoruz.

Ekip arkadaşlarım ve sağlık çalışanları ile sağlıkta hizmet eden herkesle ülkeyi bir daha kapatmamak adına mücadeleyi sürdürüyoruz. Hemşireler ve Ebeler sendikası bayramda 9 tatil günü boyunca hastanelerde ek görev almama kararı almıştır. Ülkemizde elbette ekonomik sıkıntılar da meydana gelmiştir. Maliye Bakanlığı da bu konularda zorluk yaşıyor. Sağlıkta gecikmenin olmaması ve gününde ödemeler için sürekli Maliye ile istişare içindeyiz.

Dört aylık bir ek mesai geriliği var ancak unutmamak gerekiyor özel bir süreçten geçiyoruz. Sendikalarla her zaman diyalogtan yanayız.”

“KADRO ARTIRIMI İÇİN TEŞKİLAT YASASI’NIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

Sendikanın eylemdeki ikinci gerekçesinin hemşirelerin ulaşımlarının sağlandığı uygulamanın durdurulması olduğunu hatırlatan Üstel, “Biz Maliye ile sürekli görüşüyoruz ancak Maliye Bakanlığı Anayasaya aykırı olduğu için bu taşımacılığın yapılamayacağını söylüyor. Ancak biz bunun da kavgasını veriyoruz. Ekonomik sıkıntılar olmasa Maliye de bu masrafları karşılayacaktır” ifadelerini kullandı.

Sendikanın ayrıca kadro artırımı talebi olduğunu anımsatan Üstel, bunun için Teşkilat Yasası’nın değişmesi gerektiğini kaydetti.

Teşkilat Yasası’nın yenilenerek kadroların artırılması için bir sürece ihtiyaç olduğunu anlatan Üstel, yasayı Meclis’e gönderdiklerini ve görüşmelerin yaz aylarında devam edeceğini belirtti.

“BÖYLE BİR ZAMANDA EYLEM YAPMANIN NE ANLAMA GELDİĞİNİN TAKDİRİNİ HALKIMIZA BIRAKIYORUM”

Risk ödemeleri konusunda da görüşmeler olacağını aktaran Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dokuz günlük tatilde pandemi sürecinde ülkeyi kapatmamak için çabalarken bu durum, tekrar ediyorum bizi üzdü.

Sendikayı sağduyuya davet ediyorum. Geldiğimiz noktada ortalama her gün 100 pozitif hasta pandemi hastanesinde teşhis edilerek karantinada ya da hastanede tedavileri yapılmaktadır. Böyle bir zamanda eylem yapmanın ne anlama geldiğinin takdirini halkımıza bırakıyorum.

Biz fedakarlıkların farkındayız. Üst kurul kararı doğrultusunda bugünden itibaren pozitif olup semptomları az olan kişileri el bilekliği ile doktor kontrolünde evde geçirmelerinin de önünü açmış bulunmaktayız.

Burada fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz herşeye rağmen diyalogtan yanayız. Bu zor süreçten birlik ve beraberlikle çıkacağımızdan eminim.”