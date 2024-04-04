"Liyakata dayanmayan kamu yönetiminde kimse güvende değil"

Meclis Eski Başkanı, Eski Başbakan Dr. Sibel Siber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu için "Demokratik hukuk devletlerinde, bu kadar mağduriyet yaratan, bu kadar temelsiz, bilgiye belgeye dayanmayan açıklamalar yapan bir bakan istifa eder" dedi

Meclis Eski Başkanı, Eski Başbakan Dr. Sibel Siber, dün Bağımsız Tv'de Ali Baturay'ın konuğu oldu.

Siber Siber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu için "Demokratik hukuk devletlerinde, bakanlık görevini halka hizmet olarak görüldüğü devletlerde bu kadar mağduriyet yaratan, bu kadar temelsiz, bilgiye belgeye dayanmayan açıklamalar yapan bir bakan istifa eder" dedi.

Siber Siber şöyle dedi.

"Ama görüyoruz ki Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı, bugün hala sigortalı hastalar, ilaçlarını ücret ödeyerek almak zorunda kalırken ve 7 aydır bu sorunu çözememişken, tv programlarına katılıp dedikoduya dayalı konuşmalar yapmaktadır. Eylül ayından beri her ay başı bu sorunun çözüleceğine dair demeç vermekte sürekli halkı yanıltmaktadır. Güvenilir olmayan sisteme girmeyi eczacılar ve doktorlar kabul etmediği halde, rakamlar vererek birçok eczacının bu sisteme girdiğini iddia etmektedir. Ortak akılla bir çözümden uzak durmaktadır. "

Liyakata dayanmayan kamu yönetiminde kimsenin güvende olmadığını ifade eden Siber, bu yaşananların ana nedeninin bu olduğunu söyledi.

En önemli denetim organı olması gereken Meclisin bu görevini yerine getiremediğini söyleyen Siber bugüne kadar hiçbir bakan ve başbakan için soruşturma önerisinin Meclis'ten geçmediğini ifade etti.

Siber, 10 kez Bakanlar ve Başbakanlarla ilgili soruşturma önerisini muhalefetin sunduğunu ama reddedildiğini söyledi.

Siber, Meclis çoğunluğu iktidarda olduğu ve önergenin kabulü için salt çoğunluk istendiği için bunun imkansız olduğunu söyledi.

Siber sözlerine şöyle devam etti:

"Meclis Başkanlığım dönemine kadar toplamda 40 araştırma komitesi kurulmuştu. Meclis Başkanlığım dönemine kadar bu araştırma komiteleri sonuçlanınca Meclis kürsüsünden okunuyordu ve olay bitiyordu. Meclis Başkanlığım döneminde araştırma komitesi sonuçlarını Sayıştay ve Başsavcılığa göndermiştim. Suç unsuru tespit edilmediği bildirilmişti. Neticede büyük gürültü koparan olaylarda Meclis'te hemen araştırma komitesi kuruluyor ve iş orda bitiyor. Sonuç ne olursa olsun bugüne kadar bu komitelerden herhangi bir sonuç çıkmadığını söyleyebilirim."

