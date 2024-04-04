Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde Enver Erem dönemi

Polis Müdür Muavini Enver Erem, uzun yıllardır polis teşkilatının çeşitli kritik pozisyonlarında hizmet verdikten sonra Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne atandı

Soruşturmalar üzerindeki başarılı çalışmaları ile tanınan Enver Erem, Güzelyurt'taki artış gösteren suç oranları ve Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki devam eden bir soruşturma gibi zorlu görevlerle karşı karşıya.

Polis Hizmetleri Komisyonu'nun kararı doğrultusunda, teşkilattaki toplam 18 görevlinin yer değişikliği yapıldı. Bu karar kapsamında 3 polis müdürü, 9 polis müdür muavini ve 6 polis başmüfettişinin görev yerleri güncellendi.

