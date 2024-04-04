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Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde Enver Erem dönemi

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Polis Müdür Muavini Enver Erem, uzun yıllardır polis teşkilatının çeşitli kritik pozisyonlarında hizmet verdikten sonra Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne atandı

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Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde Enver Erem dönemi
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Soruşturmalar üzerindeki başarılı çalışmaları ile tanınan Enver  Erem, Güzelyurt'taki artış gösteren suç oranları ve Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki devam eden bir soruşturma gibi zorlu görevlerle karşı karşıya.
Polis Hizmetleri Komisyonu'nun kararı doğrultusunda, teşkilattaki toplam 18 görevlinin yer değişikliği yapıldı. Bu karar kapsamında 3 polis müdürü, 9 polis müdür muavini ve 6 polis başmüfettişinin görev yerleri güncellendi.
 
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