Limasol’da şehitler için mevlit

Limasollular Derneği’nin organizasyonuyla Limasol’a giden 60 kişilik şehit ailesi kafilesi, Limasol’da 1963 ve 1974 şehitleri için mevlit okuttu

Limasollular (Leymosunlular) Derneği, önceki gün Limasol’da 1963 ve 1974 şehitleri için mevlit okuttu.Müge Tancer başkanlığındaki Limasollular (Leymosunlular) Derneği’nin organizasyonuyla önceki gün 60 kişilik bir kafile halinde Limasol’a giden şehit aileleri şehitliği ziyaret etti.Müge Tancer burada yaptığı konuşmada, Limasollular (Leymosunlular) Derneği’ne, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Dayanışma Derneği’ne, organizasyona katkı koyan diğer sponsorlara ve organizasyona katılım gösteren şehit ailelerine teşekkür etti.Tancer, Kurban Bayramı’nda da ziyaret organizasyonunun tekrarı olacağını belirtti.Törende söz alan Kıbrıs Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Mehmet de Camii için görevlendirilen ve şehitler için dua ve mevlit okuyacak Din Görevlisi İsmail Hakkı Çebi’nin sürekli görevlendirilmesi için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.Mehmet, ayrıca Limasol’da yer alan Arnavut Camii, Köprülü Cami ve Büyük Cami’nin de bakım ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için beklentilerini Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, Türk ve Rum siyasilere ilettiklerini belirtti.Şehitlikteki anma tören sonrasında şehit aileleri ve dernek yetkilileri Köprülü Camii’nde okutulan mevlide katıldıktan sonra Kuzey Kıbrıs’a geri döndü.