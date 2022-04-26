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Yakın Doğu’da 23 Nisan coşkusu

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Yakın Doğu Okul Öncesi ve Kreşi, 23 Nisan’ı görkemli bir etkinlikle kutladı; hünerlerini sergileyen minikler, ailelerini gururlandırdı

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Yakın Doğu’da 23 Nisan coşkusu

 
Yakın Doğu Okul Öncesi ve Kreşi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bütün dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı görkemli ve coşkulu bir törenle kutladı.


YDÜ Büyük Kütüphanesi’nde geçtiğimiz Cuma günü yapılan kutlama etkinlikleri, izleyenlerden büyük övgü aldı. Bayram coşkusunu aileleriyle paylaşan öğrencilerin 23 Nisan heyecanı görülmeye değerdi.


Yakın Doğu Okul Öncesi ve Kreşi öğrencilerinin öğretmenleri eşliğinde aileleri için hazırladığı özel etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törende, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı’nın önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, müzikler, şarkılar eşliğinde gösteriler yer aldı.


Baştan sona renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, öğrenciler, kutlamada hünerlerini sergileyerek ailelerini gururlandırdı.
Etkinlik sonunda tüm öğrencilerin sahneye çıkarak balonlar ve bayraklardan oluşturdukları dans gösterileri ile İzmir Marşı’nın seslendirilmesi heyecan ve coşkuyu zirveye taşıdı.


Öte yandan dünya standartlarında eğitim kalitesiyle ve başarılı öğretmen kadrosuyla fark yaratan Yakın Doğu Okul Öncesi ve Kreşi, velilerin bir kez daha takdirini topladı.
Veliler, minikleri iki hafta gibi kısa bir sürede 23 Nisan gösterilerine başarıyla hazırlayan öğretmenleri tek tek kutladı.
 


Yakın Doğu Okul Öncesi ve Kreşi'nin iki başarılı öğretmeni Yağmur Günel ve Melek Yalık (sağda)
 

Yakın Doğu Okul Öncesi Müdür Muavini Beklem Rıza (solda) ve Kreş Bölümü Sorumlusu Esra Koramaz (sağda) etkinliğin kusursuz geçmesi için öğretmenlerle birlikte yoğun çalışma yaptı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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