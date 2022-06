Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yaşında

YOĞURTCUOĞLU: “Dün de, Bugün de, Gelecekte de Sizlerin Yanınızdayız”

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası’nın 83. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak bankanın dünü, bugünü ve yarını hakkında bilgi verdi. “Dile kolay, 83 yıllık bir geçmiş, köklü bir kurum ve ne mutlu bizlere ki bu müstesna kurumun bir mensubuyuz” diyerek sözlerine başlayan Yoğurtcuoğlu açıklamalarında Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 83 yıllık tecrübesinin yanı sıra kooperatifçilik ruhunun önemine dikkat çekti. Diğer taraftan bankacılık sektörünün geleceği açısından dijitalleşmenin ve teknolojinin önemli olduğunun da altını çizen İlkin Yoğurtcuoğlu, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak için eğitimlerin çok önemli olduğuna da vurgu yaptı, “İşte tam da bu sebeple, Bankamızı uzun vadeli hedeflerine taşıyacak teknoloji ve insan kaynakları yatırımlarımız her zaman için yatırım programımızın esasını teşkil etmektedir” dedi.



Kuzey Kıbrıs’ın En Köklü Yerel Bankası Bugün 83 Yaşında

Bugün Kıbrıs’ın en köklü yerel bankası olan Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın kuruluşunun üzerinden tam 83 yıl geçtiğini belirterek sözlerine devam eden İlkin Yoğurtcuoğlu, Bankanın ilk temellerinin 1939’da Limasol’da 300 pound sermaye ile atıldığını hatırlattı. Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın İngiliz Sömürge Dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti, Otonom Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve KKTC Dönemleri’ne adapte olduğunun ve göç ederek faaliyetlerine kuzeyde devam etmek gibi önemli kırılma noktalarını başarıyla atlattıklarının altını çizen Yoğurtcuoğlu, “gelmiş, geçmiş tüm Limasol Bankası çalışanları 83 yıldır ilk günkü heyecan ve motivasyonla faaliyetlerine devam ediyor, var olan yapıyı daha da güçlü kılmak adına devraldığımız bu bayrağı hep ileriye taşımak amacındayız” dedi. Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın, bankacılık kural ve prensiplerini eksiksiz uygulayarak, kooperatifçilik ruhunu da her zaman koruduğuna vurgu yapan Yoğurtcuoğlu, bankacılık ve kooperatifçilik arasında iyi bir sentez yaratıp, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizin refahını ve ekonomisini hep daha ileriye taşıyabilmek için her zaman var güçleri ile çalıştıklarını, ilerleyen dönemlerde de bu misyon ile faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

“20,000’e Yakın Hissedar ve 34 Bin’e Yakın Müşterimiz Var”

KKTC Bankacılık Sektörü’nde 3 farklı banka grubunun yer aldığını hatırlatan İlkin Yoğurtcuoğlu, “Bankamız Özel Sermayeli Bankalar grubunda yer almakta olup, toplam 21 banka arasında iyi bir konumdadır. Gerek aktif büyüklük, gerek müşteri sayısı ve gerekse de özkaynaklarımızı artırdığımız bu zor dönemde 4.5 milyarı aşan aktif büyüklüğümüz, 20,000’e yakın hissedarımız , 34 bin’e yakın müşteri sayımız ve 200 milyonu aşan özkaynaklarımız ile faaliyetlerimize devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Yoğurtcuoğlu, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın bugün ülke geneline yayılan 14 şubesi ve diğer kurumsal varlıkları yanında 250’yi aşkın personeli ile Kıbrıs Türk halkına ve banka müşterilerine hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

“83 Yıllık Tecrübemiz ile Çalışmaya Devam Edeceğiz”

2020 yılında başlayan pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de sosyo-ekonomik alanda etkilediğini ve gözle görülür birtakım izler bıraktığını hatırlatan İlkin Yoğurtcuoğlu, “Covid 19 salgınından her sektörün ve vatandaşın çok ciddi şekilde etkilendiğini söylememe gerek yok, bugün bu durum gözle görülür şekilde ortadadır. Bizler nisbeten durgun geçen bu dönemi bir avantaja çevirerek, müşteri ihtiyaçları ile kullanım alışkanlıklarına daha iyi cevap veren bir sisteme geçiş yaptık ve Bankamızın dijital dönüşüm sürecinin en önemli mihenk taşı olarak kabul ettiğimiz Yeni Nesil Bankacılık Programını hizmete geçirdik. Müşteri ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıklarına cevap veren bu yeni sistem bugün sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu noktada şunu belirtmekte fayda var. Bizler 83 yıllık tecrübemiz ve köklü geçmişimizden aldığımız güç ile hem müşterilerimize hizmet etmek hem de gelecek nesillere onur duyacakları bir miras bırakabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. ’’ dedi.

“İnsana Yatırım Geleceğe Yatırımdır”

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu teknolojiye yapılan yatırım kadar insana yapılan yatırımın da önemli olduğunun altını çizerek, “Bizler en büyük önemi insana veririz ve sürekli insana yatırım yaparız. Çünkü etkin takım çalışması ve iletişim bizler için çok önemlidir. Bu sebep ile teknolojiyi daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak için eğitim vizyonumuzu sürekli olarak geliştiriyoruz. Bir yandan banka personelimize sürekli güncel bilgiler sunarken bir yandan da gençler ile biraraya gelip onların eğitimlerine katkı sağlayan seminerler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“KKTC Finans Sektörünün Gelişimini Önemsiyoruz”

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Limasol Türk Kooperatif Bankası her zaman hedeflerini belirlerken, müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir kurum olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bizler dün de, bugün de, gelecekte de KKTC’nin finans sektörünü daha da geliştirmek ve uluslararası arenada söz sahibi olabilmesini sağlamak adına kendi payımıza düşen herşeyi yapabilmek için çalışıyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli tüm atılım ve yatırımları cesaret ile hem siz değerli Kıbrıs Türk halkı hem de müşterilerimiz için yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için emek vermeye, değer üretmeye devam edeceğiz.”

“Bizim İçin Herşey Sadece Rakamlardan İbaret Değildir”

İlkin Yoğurtcuoğlu, “Bizim için herşey rakamlardan ibaret değildir” dedi ve ekledi:

“Bu anlayışımızın bir yansıması olarak hem içinde yaşadığımız topluma hem de sosyal çevreye verdiğimiz değer her zaman önceliklerimiz olacaktır. Gerek müşterilerimiz gerekse de diğer paydaşlarımızla uzun soluklu ve sağlıklı bir ilişki içerisinde büyümek bizim için çok önemlidir. Nitekim Bankamızca hayata geçirilen eğitim, sağlık, spor, çevre ve kültür-sanat konulu sosyal sorumluluk projelerimizin toplumun her kesimi tarafından takdir edilmekte olduğunu gözlemlemenin haklı gururunu yaşamaktayız.”



“Son Söz”

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası’nın 83 yıllık köklü bir kurum olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Öncelikle Bankamızın köklü geçmişi ve süregelen hikayesinde emeği geçen gelmiş geçmiş tüm Yönetim Kurulu Başkanı ile Üyelerine, çalışanlarına, Yöneticilerine, birlikte görev yapmakta olduğumuz Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile başarımızın temelini oluşturan sevgili çalışma arkadaşlarıma, değerli hissedarlarımıza, saygıdeğer müşterilerimize ve Sendikamıza bu vesileyle en içten duygularla teşekkür ederken, şu an aramızda olmayıp sonsuzluğa uğrladıklarımıza da Tanrıdan rahmet diliyorum.

Bilinmesini isteriz ki, Limasol Bankası olarak bizler geçmişimizden aldığımız güçle temel değerlerimizi değiştirmeden hissedarlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla değer yaratmaya devam edeceğiz, emek vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, 83. yılımızın tüm camiamıza, ülkemize esenlik ve başarı dolu günler getirmesini diliyorum.”