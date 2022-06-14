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Gazetecilerden Meclis’te siyah bantlı protesto

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Meclis Genel Kurulu’nu izleyen gazeteciler, ağızlarını siyah bantla kapatarak, üç yasada yapılmak istenen değişiklikleri protesto etti

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Gazetecilerden Meclis’te siyah bantlı protesto

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), “3 yasada yapılmak istenen değişikliklerin ifade ve basın özgürlüğünü ortadan kaldıracağı ve düşünceyi suç kapsamına alacağı” gerekçesiyle başlattığı eylemlerine “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemiyle devam etti.



Eylem çerçevesinde dün Meclis Genel Kurulu’nu izleyen gazeteciler, ağızlarını siyah bantla kapatarak, 3 yasada yapılmak istenen değişiklikleri protesto etti.
Cumhuriyet Meclisi önünde önceki  akşam saat 21.00’de başlayan gazetecilerin eylemi dün akşam saat 21.00’de sona erdi.
Toplumsal Varoluş Platformu çatısı altındaki KTAMS, Dev-İş, Kamu-İş, Basın-Sen ve Bay-Sen de örgütlü oldukları medya kuruluşlarında dün 10.00-13.00 saatleri arasında grev uygulayarak, eyleme destek verdi.



Grevin uygulandığı saatlerde basın mensupları Meclis önünde toplandı. Bazı milletvekilleri ve aralarında eski siyasetçilerin de bulunduğu bazı isimler de Meclis önünde kurulan çadırı ziyaret ederek eylemcilere destek belirtti.



Eylemde, mesleğe yıllarını vermiş duayen isimlerin de katılımıyla “Özgürlük Fotoğrafı” çekildi.
Fotoğraf çekiminin ardından basın mensupları Meclis Genel Kurulu’na girerek, seyirci locasından toplantıyı izledi. Gazeteciler, ağızlarını siyah bantla kapatarak, 3 yasa değişikliğine karşı tepkilerini ortaya koydu.



Bu sırada Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis İç Tüzüğü’nde yer alan dinleyiciler kısmı ile ilgili bölümü okuyarak, ağza bant konulmasının iç tüzük kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle basın mensuplarının dışarı çıkmasını istedi.
Muhalefet vekillerinin, basın mensuplarının Genel Kurul çalışmalarını aksatmadığını ifade ederek tepki göstermelerinin ardından toplantı devam etti. Basın mensupları da ağızları bantlı olarak Genel Kurul’u izlemeyi sürdürdü.
Meclis önündeki eylem çerçevesinde, “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla, “Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması” yasalarında yapılmak istenen değişikliklere karşı eyleme destek veren televizyon kanallarında ve Gazeteciler Birliği’nin sosyal medya platformlarında canlı yayınlar da yapıldı.

Meclis önünde eylem düzenleyen gazeteciler “Özgürlük Fotoğrafı” çektirdi
 
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