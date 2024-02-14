Limasol şehitleri unutulmadı

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında 10-13 Şubat 1964 tarihlerinde Limasol’da gerçekleştirdiği direniş ile bu direnişte şehit düşenler, Girne’de Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı

Kıbrıslı Türklerin, 60 yıl önce Rum-Yunan saldırıları karşısında Limasol’da gösterdiği direniş ve direniş sırasında şehit düşenler, dün Girne’de, Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yer alan bir törenle anıldı.Anıta protokol sırasına göre çelenklerin konması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Girne Amerikan Koleji öğrencileri Berre Arslan ve Sarp İmamzade şiirler okudu.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova, Rum-Yunan ikilisinin Limasol’da başlattığı saldırılara, Limasol Türk’ünün, birlik ve beraberlik içerisinde kahramanca direndiğini vurgulayarak, Limasol’da, Sancaktar Efdal Akça ve Serdar Ziya Rızkı önderliğinde verilen mücadeleyi anlattı.20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Yunanistan’a demokrasi, Kıbrıslı Türklere özgürlük ve bağımsızlık getirdiğini dile getiren Aydınova, adada barışın 50 yıldır devam ettiğini belirtti.Emperyalist güçlerin, Kıbrıs’ta bugüne kadar tarafsız eşit ve adil davranma cesaretini göstermediğini, Kıbrıslı Türklere yönelik, ambargo ve izolasyonların kalkacağı sözlerinin yerine getirilmediğini anımsatan Aydınova, şöyle konuştu:“Emperyalist güçlere ekonomik baskı, yaptırım tehditleri, tek taraflı Akdeniz’in doğal zenginliklerini adaletsizce sahiplenme düşüncesinden ve zamana oynama taktiklerinden vazgeçmelidir. Çözüm ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına göre garantör olan İngiltere, Türkiye, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve KKTC masaya oturmasıyla bulunmalıdır. 1931 isyanından bugüne kadar yaşanan acı olayların bir daha yaşanmaması için iki devletli üç garantör devletin korumasında geniş kapsamlı yeni anayasa hazırlanmalıdır. Sonrasında ise Akdeniz’deki doğal zenginlik kaynakları ile Akdeniz'e sınırı olan devlet yetkililerinin müşterek çalışma ve paylaşımları ile sonuca ulaşıma girişimleri en doğru sonucu getirecektir.”Aydınova, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit düşenlerin her zaman saygıyla anılacağını söyledi.