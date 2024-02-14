Meclis Başkanı Töre, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Hristodulidis ile birlikte Surlariçi, Yeşil Hat ve UNFICYP Komutanlığı’nı ziyaret etmesine tepki gösterdi ve “Adada Türk ve Helen olarak iki ayrı halk var. Berlin benzetmesi yanlıştır” dedi

Limasol şehitlerini anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, adada Türk ve Helen olarak iki ayrı halkın olduğunu belirterek, “Berlin benzetmesi yanlıştır, bunu Alman Cumhurbaşkanı da dünyada iyi bilmelidir” dedi.

Başkan Töre, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından Almanların, Almanlar ile birleştiğini ifade ederek, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Hristodulidis ile birlikte Surlariçi, Yeşil Hat ve UNFICYP Komutanlığı’nı ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Töre, 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl, Limasol Direnişi’nin üzerinden de 60 yıl geçtiğini belirterek, dünyanın Kıbrıs meselesini canlı tutmaya çalışmasını eleştirdi.

Girne’de, Gazimağusa’da, Karpaz’da Rumlar mal bıraktı diyenlere de tepki gösteren Zorlu Töre, "Limasol’da, Baf’ta, Larnaka’da Kıbrıslı Türklerin malı yok muydu?" diye sordu. Töre, Kıbrıslı Türklerin can güvenliği olmadığından dolayı Güney’de mallarını bıraktığını söyledi.

1963’ten, 1974 yılına kadar Kıbrıs Türklerinin direndiğini anımsatan Başkan Töre, adanın o tarihlerden itibaren bölündüğünü kaydetti.

Rum- Yunan ikilisinin Enosis istediğini vurgulayan Başkan Töre, Kıbrıs Türk halkının kendi toprakları üzerinde, ay yıldızlı bayrakları ve kendi devleti çatısı altında özgür yaşadığını belirtti.

Özgürlüğün ve KKTC’nin kıymetinin bilinmesini isteyen Başkan Töre, Türk ordusunun adadan bir daha gitmeyeceğini altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre, medeni dünyanın Gazze’de İsrail’e destek verdiğine işaret ederek, Filistin’de okulların, hastanelerin bombalandığını ve sivil halkın göz göre katledildiğini, Avrupa ve ABD’nin gıda yardımı dahi yapmaktan kaçındığını hatırlattı.

