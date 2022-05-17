“Liman sizin yüzünüzden 152 bin dolar tahsilatı yapamıyor”

Kamu-İş, Mağusa Serbest Liman’da yasa dışı uygulamaların devam ettiği gerekçesiyle greve gitti. Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu yetkililere tepki gösterdi: “Kurum sizin yüzünüzden 152 bin dolar tahsilatı yapamıyor”





Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğünde “yasa dışı uygulamaların devam ettiği, yeni hükümette ülke ve kurumun menfaatlerine aykırı pazarlık konusu edildiği” gerekçesiyle, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğünde dün iki saatlik uyarı grevi yaptı

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu hükümet edenlerin yaşadıkları olumsuzlukları tecrübe haline getirmediklerini, aldıkları duyumlara göre hükümet içinde Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nün pazarlık konusu edildiğini ileri sürdü.

Serdaroğlu, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’ne yeni yönetim kurulu atandığına dikkat çekerek, uzun süre geçmesine rağmen yönetim kurulunun hiçbir uygulama yapamadığını, sebebinin de hükümet edenler tarafından açıkça bilindiğini söyledi.

Serdaroğlu, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nün yasası gereği sanayi işlerinden sorumlu bakanlık tarafından yönetilebileceğini bunun da Ekonomi Bakanlığı olduğunu kaydetti.

“Hükümet kuracağınız yerde Serbest Liman Bölge Müdürlüğünü kim alacak onun kavgasını yapıyorsunuz.” diyen Serdaroğlu, ülkeye bu tartışmayı yaşatmanın kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

“Kurum sizin yüzünüzden 152 bin dolar tahsilatı yapamıyor” diyen Serdaroğlu, kurumun para alacağı yerde hükümetin yanlış uygulamaları nedeniyle şirketlerin taleplerine cevap veremediğini belirtti.

Serdaroğlu, şirketlerin taleplerine karşılık veremeyen kurumun para alacağı yerde tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

