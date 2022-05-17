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“Asfalyalarımız atıyor”

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Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi, ekonomik kriz ve zamlara karşı eylem yaptı.

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“Asfalyalarımız atıyor”
 
Merkez Lefkoşa'da düzenlenen eylemde, Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı, “ekonomik kriz, zamlar ve bu krizler karşısında ezilen emekçiler ve esnafın durumunu anlatan” şarkılar çaldı.
“Zam Zam Zam Asfalyalarımız Atıyor!” ve “Ultra Zenginlere Servet Vergisi” pankartları eşliğinde gerçekleşen eylemde, "Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın" ve "Zamlar Geri Alınsın: Geçinemiyoruz" taleplerini içeren bildiriler dağıtıldı ve "Halk yeterince bedel ödedi, krizin bedelini ultra zenginler ödesin" talebi dile getirildi.
 
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