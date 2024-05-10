13 Mayıs’ın Kıbrıs sorunu faktörü açısından Lefkoşa ve Ankara’da oldukça hareketli bir gün olacağı, ancak şimdiye kadarki olgulara bakıldığında olağanüstü bir gelişme yaşanmasının beklenmediği belirtildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gerçekleştirdiği üçüncü tur temasları çerçevesinde önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ayrı ayrı bir araya gelmesi ve görüşmelerden sonra yapılan açıklamalar, dünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Üçlü Görüşme Konusunda Onlara Olumsuz Yanıt Verdi- Liderler ve Holguin Farklı Eksenlerde-Farklı Eksenlere Yatırım Yapıyorlar” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Holguin’in önceki günkü ilk görüşmelerinde Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’i şaşırtmadığını yazdı.

Holguin’in Hristodulidis’e Türk tarafının “katı tutumunu” ilettiğini öne süren gazete, bu durumun Holguin-Hristodulidis görüşmesinin hemen akabinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Holguin’e üçlü görüşmeyi kabul etmesinin söz konusu olmadığına dair olumsuz yanıtıyla teyit edildiğini ileri sürdü.

Haberinde Rum kesiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında yapılacak görüşmeden olumlu bir şey çıkmasını umduğunu da kaydeden gazete, Holguin’in ise liderlerin sivil toplumu dinlemesini umduğunu belirttiğini aktardı.

Gazete iç sayfadan yer verdiği haberinde ise 13 Mayıs’ın Kıbrıs sorunu faktörü açısından Lefkoşa ve Ankara’da oldukça hareketli bir gün olacağını, ancak şimdiye kadarki olgulara bakıldığında olağanüstü bir gelişme yaşanmasının beklenmediğini yazdı.

Bunun ise üç tarafın da sürecin ileriye doğru nasıl hareket edeceği konusunda farklı eksenlere yatırım yapmasından kaynaklandığına işaret eden gazete, Holguin’in liderlerle birlikte üçlü bir görüşme yapılmasına dair önerisinin reddedilmesinin herhangi bir sürprize neden olmadığını ve Cumhurbaşkanı Tatar açısından “normal bir reaksiyon” olduğunu öne sürdü.

Rum kesiminin Avrupa Konseyinin kısa süre önceki kararlarından sonra Avrupa Birliği (AB) faktörüne daha çok yatırım yapmayı sürdürdüğünü de kaydeden gazete, 13 Mayıs tarihinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis açısından, kendisi ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın Holguin’le yapacakları yeni görüşmeler haricinde, Miçotakis ile Erdoğan’ın Ankara’da yapacakları görüşme açısından da kritik olarak addedildiğine işaret etti.

Holguin’in bu farklı yaklaşımların ortasında bulunduğunu yazan gazete, Holguin’in Brüksel, Paris ve Berlin’le görüştüğünü ancak liderlerle sivil toplum aracılığıyla baskı yapmayı tercih ettiğini kaydetti.

Holguin’in adaya gerçekleştirdiği bu üçüncü ziyaretinde görüşme formatını değiştirmeyi ve liderlerle çalışma arkadaşları olmadan baş başa görüşmeyi istediğini de yazan gazete, bunun tüm taraflar açısından uygun görünen bir format olduğunu, çünkü dışarıya çıkacak herhangi bir bilgiyi kontrol edeceğine işaret etti.

Haberde baş başa görüşmeler taktiğinin bu aşamada sürece yardımcı olarak kabul edildiği de ifade edildi.

Politis gazetesi ise “Holguin’den Liderlere Baş Başa ve Kamuoyu Önünde Mesaj: Vatandaşları ve Uluslararası Toplumu Dinleyin” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Holguin’in yöntemli, kararlı ve esaslı hareketlerle çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı.

Alithia gazetesi ise “Vatandaşlar Başka İstiyor, Fakat Liderler Başka Yapıyor- Guterres’in Temsilcisinden Kıbrıs’a Gerçekleştirdiği Üçüncü Ziyaretinde Doğrudan Eleştiri” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, vatandaşların başka şey istediğini, liderlerin ise başka şey yaptığını iddia etti.

Gazete bunun Holguin’in hem trajik tespiti hem de önceki gün liderlere yönelttiği doğrudan eleştirisi olduğunu ekledi.

