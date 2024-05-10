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"Ben de olsam bir anlaşmaya yanaşmam”

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BM diplomatı Holguín' ile görüşen Sanayi Odası Başkan Kamacıoğlu, şartların Rumların lehine olduğunu ifade ederek, “Bu şartlar altında ben de olsam bir anlaşmaya yanaşmam” diye konuştu

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"Ben de olsam bir anlaşmaya yanaşmam”
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín ve heyeti önceki gün, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret ederek Başkan Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Veli’s Ltd. ziyaret edildi.
KTSO’da yer alan görüşmede konuşan Başkan Ali Kamacıoğlu, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracat yapanların tamamının Odanın üyesi olduğunu, üyelerin yüzde 33’ünün  ihracatı yaptığını, bunun da üretimlerinin AB standardında olduğunu gösterdiğini belirterek, “Ancak maalesef Odamız 1974 sonrası kurulduğundan biz işlem yapamıyoruz. Üretim bacağı biz olmamıza rağmen bunu Ticaret Odası yürütüyor” dedi.
Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yapılan ticarette yaşanan sıkıntılara da değinen Kamacıoğlu, “Güney'e geçişlerde çok basit nedenler ortaya konarak ihracatçı firmalara adeta mobbing uygulanıyor. Sürekli olarak evrak sorunu çıkartılıyor. Bizler tek yönlü olan bu ticaretin iki yönlü olmasına da ayrıca karşı değiliz” dedi.
Kamacıoğlu, şartların Rumların lehine olduğunu ifade ederek, “Bu şartlar altında ben de olsam bir anlaşmaya yanaşmam” diye konuştu.
Görüşmenin ardından Holguín ve heyeti, Kamacıoğlu, KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci ve Oda yetkilileri Veli’s Ltd.yi ziyaret etti. Veli’s Ltd. Direktörü Levent Veli, Holguín ve heyetine  fabrikayı gezdirerek yapılan üretim ve Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden firmanın gerçekleştirdiği ihracat hakkında bilgi verdi.
 
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