Liderler Guterres’le görüşecek

Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis’in New York’a 19 Eylül’de ulaşmasının beklendiği, Anastasidis’in BM Genel Sekreteri Guterres’le 23 Eylül’de, Tatar’ın da sonraki bir günde görüşeceği belirtildi



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve heyetinin, BM Genel Kurulu kapsamında 19 Eylül’de başlayacak New York misyonunun sadece şahsı ve Rum tarafı ile ilgili olmayacağı, "Türk heyetini ve özellikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hareketlerini takibe alacağı" bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros “Bir Göz Türk Hareketlerini İzliyor” başlıklı haberinde “bir göz Türk tarafının ve özellikle Ersin Tatar’ın hareketlerini izleyecek” vurgusunu yaptı.

Hem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hem de Anastasiadis’in New York’a 19 Eylül’de ulaşmasının beklendiğini, Anastasidis’in Guterres’le 23 Eylül’de, Tatar’ın da sonraki bir günde görüşeceğini kaydeden gazete şöyle devam etti:

“Ancak bu görüşmenin haricinde Ersin Tatar’ın New York’a, Türkiye’nin daha önce kendisine sağladığı ‘Cumhurbaşkanı’ olarak ‘resmî temaslarda’ bulunmak üzere gitmesi bekleniyor. Lefkoşa’yı daha çok, Türkiye şemsiyesi altında gerçekleşecek bu temaslardır kaygılandırıyor. Kısa süre önce Ersin Tatar Türkiye’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bu görüşmenin sert tepkisini çeken Lefkoşa belirli girişimlerde bulundu. Kıbrıs hükümeti, bunların Amerikan toprağında tekrarlanmaması için belirli faaliyetlerde bulunacak.”

Gazete geçen yıl BM Genel Kurulu için New York’a Genel Sekreter’in, bir Kıbrıs Özel Danışmanı ataması muradıyla giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu yılki muradının, “yarı-temsilci” olarak iş görebilecek bir BM yetkilisinin bir rol üstlenmesi olduğunu kaydetti.

Haberinin “Yeniden Başlamak İçin ‘Yarı Temsilci’ Formülü ile… Nikos Anastasiadis İşaret Olmadan Ersin Tatar’ın Mektubuna Cevap Vermeyi Uygun Bulmuyor” başlıklı bölümünde Anastasiadis’in, bir "yarı-temsilci" atanmasının bile Kıbrıs sorununda yeni hareketlilik olmasına katkı sağlayacak bir gelişme addettiğini yazdı.

Eylül 2021’de iki lider ve Genel Sekreter arasında gerçekleşen görüşmeye Ankara’nın müdahale ederek o görüşmede uzlaşılanları engellediği için özel temsilci atanması çabalarının boşa çıktığını yazan gazete, Anastasiadis’in, bir hafta önce yaptığı açıklamada Genel Sekreter’in o zaman ve sonrasında oynadığı rolü eleştirdiğini belirtti.

Gazete Anastasiadis’in “Türkiye güçlendikçe BM kararlarından bir gerileme oluyor. Genel Sekreter ile uzlaşılan h er şeyin hayata geçirilmesi gerek” sözünü hatırlattı ve eleştirisinin yalnız Türkiye değil Genel Sekreter’e de olduğunu kaydetti.

Habere göre Anastasiadis bu yıl Genel Sekreter ile yapacağı görüşmede Guterres’e, “alınan kararların hayata geçirilmesi için kendisinin (Guterres) de baskı yapması gerektiğini söylemek ve bir yarı-temsilci atanması konusunu gündeme getirmek niyetinde. Böyle bir gelişme ileri doğru bir adım olarak görülemeyecekse de Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mektubuna cevap vermeyi ve New York temasları sonucunda güven yaratıcı önlemleri görüşmeyi yarı-temsilci atanmasına bağlıyor. “Tatar’ın mektubuna cevap vermek için en azından bir hareket görmek istiyor.”