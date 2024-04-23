"Liderimizi yaşatmak, Kıbrıs Türkü'nün vefa borcudur"

Ortaokullar ve liseler arası “Dr. Fazıl Küçük” konulu kompozisyon ve şiir yarışması, ilkokullar arası “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Toplum liderinin yaşatılmasının Kıbrıs Türkünün vefa borcu olduğunu vurguladı

Ortaokullar ve liseler arası “Dr. Fazıl Küçük” konulu kompozisyon ve şiir yarışması, ilkokullar arası “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yarışmaya sunulan bazı eserlerden oluşan serginin de açılışı yapıldı.

-Esen Küçük

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Dr. Küçük’ün ailesi adına konuşma yapan Dr. Küçük'ün torunu Esen Küçük, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak tek gayemiz, onun unutulmaz bir lider olarak akıllarda ve kalplerde sonsuza dek yaşatılmasıdır.” dedi

Çocukların Dr. Fazıl Küçük hakkında yazdığı yazı, şiir ve çizdiği resimlerin gurur verdiğini kaydeden Küçük, yarışmanın düzenlenmesine katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.

-Cengiz Topel Uzun

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ise, Bakanlık ile Vakfın Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü yaşatmak, genç nesillere aktarmak adına etkinlikler düzenlediğini, daha iyi formatlarda farklı yarışmalar yapılması gerektiğini de ifade etti.

Uzun, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs sorununu Türkiye’de Anadolu insanının gündemine taşıyan, Türkiye’de Kıbrıs politikasının oluşmasını sağlayan lider olduğunu belirtti.



“Bizim lider insanlara ihtiyacımız var” diyen Uzun, genç bireylerin liderlik yeteneğini kazanması gerektiğini ifade etti.

Yarışmaya katılanları tebrik eden Uzun, bu dijital çağda, duyguları şiir ve kompozisyonlarla ifade etmenin bir marifet olduğunu söyledi.

Toplum liderinin yaşatılmasının Kıbrıs Türkünün vefa borcu olduğunu kaydeden Uzun, Kıbrıslı Türklerin çadır kentlerden bir Cumhuriyete nasıl geldiğini genç nesillerin bilmesi, bunun okullar yanında evlerde de anlatılması gerektiğini vurguladı.



Ortaokullar ve Liseler arası “Dr. Fazıl Küçük” konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenler:

Orta Şiir Eser Öğrenci Sorumlu Öğretmen Okul 1 Umudun Sesi Toprak Ata Keleş Fulya Paşalar Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu 2 Kalplere Sığmayan Lider Günfer Çakır Ziba Betmezoğlu Türk Maarif Koleji 3 Lider Küçük Emeği Büyük Ada Karataş Aylin Kaplan The English School Of Kyrenia Orta Kompozisyon 1 Ninemden Bir Doktor Küçük Masalı Mert Solak Hakan Kaplan Güzelyurt Türk Maarif Koleji 2 Atatürk'ün Kıbrıs'taki Gölgesi Dr. Fazıl Küçük Alisa Türel Ziba Betmezoğlu Türk Maarif Koleji 3 Kayan Bir Yıldızın Ardından Uras Hüdaoğlu Nilüfer Gülşen Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Lise Şiir 1 Ağrıyan Yanım Sıla Bardakçıoğlu Akın Sarıkaya Güzelyurt Kurtuluş Lisesi 2 Küçük ve Çocuk Perihan Ekici Gaye Dede Türk Maarif Koleji 3 Kıbrıs'ın Güneşi Sude Erden Seçil Toprak Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Lise Kompozisyon 1 Hükümet Gibi Doktor Salih Beteri Dr. Duygu Büyük Güzelyurt Türk Maarif Koleji 2 Kahramanlar Zeynep Tülü Ekimci Müge Altınçay Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 3 Adım Adım Bağımsızlık Sena Şafak Ziba Betmezoğlu Türk Maarif Koleji



İlkokullar arası “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasında dereceye girenler

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Kıbrıs Türkü'nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anısına düzenlenen 7. okullar arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasının ödül töreni, bu akşam, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Derece 1 : Zen Arıkbuka – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu-Lefkoşa

Derece 2 : Yağmur Kani – Lefke İstiklal İlkokulu

Derece 3 : Aysel Hacet – Dr. Fazıl Küçük İlkokulu

Vakıf Özel Ödülü : Aziz Ezdaş – Kurtuluş İlkokulu Güzelyurt

Jüri Özel Ödülü : Anna Pashkevich – Necat British College











