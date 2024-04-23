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"Liderimizi yaşatmak, Kıbrıs Türkü'nün vefa borcudur"

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Ortaokullar ve liseler arası “Dr. Fazıl Küçük” konulu kompozisyon ve şiir yarışması, ilkokullar arası “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Toplum liderinin yaşatılmasının Kıbrıs Türkünün vefa borcu olduğunu vurguladı

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"Liderimizi yaşatmak, Kıbrıs Türkü'nün vefa borcudur"
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 Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Kıbrıs Türkü'nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anısına düzenlenen 7. okullar arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasının ödül töreni, bu akşam, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
 
Ortaokullar ve liseler arası “Dr. Fazıl Küçük” konulu kompozisyon ve şiir yarışması, ilkokullar arası “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
 
Atatürk Kültür Merkezi'nde yarışmaya sunulan bazı eserlerden oluşan serginin de açılışı yapıldı.

-Esen Küçük
 
Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Dr. Küçük’ün ailesi adına konuşma yapan Dr. Küçük'ün torunu Esen Küçük, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak tek gayemiz, onun unutulmaz bir lider olarak akıllarda ve kalplerde sonsuza dek yaşatılmasıdır.” dedi
 
Çocukların Dr. Fazıl Küçük hakkında yazdığı yazı, şiir ve çizdiği resimlerin gurur verdiğini kaydeden Küçük, yarışmanın düzenlenmesine katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.
 
-Cengiz Topel Uzun
 
Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ise, Bakanlık ile Vakfın Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü yaşatmak, genç nesillere aktarmak adına etkinlikler düzenlediğini, daha iyi formatlarda farklı yarışmalar yapılması gerektiğini de ifade etti.
 
Uzun, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs sorununu Türkiye’de Anadolu insanının gündemine taşıyan, Türkiye’de Kıbrıs politikasının oluşmasını sağlayan lider olduğunu belirtti.
 
“Bizim lider insanlara ihtiyacımız var” diyen Uzun, genç bireylerin liderlik yeteneğini kazanması gerektiğini ifade etti.

 
Yarışmaya katılanları tebrik eden Uzun, bu dijital çağda, duyguları şiir ve kompozisyonlarla ifade etmenin bir marifet olduğunu söyledi.
 
Toplum liderinin yaşatılmasının Kıbrıs Türkünün vefa borcu olduğunu kaydeden Uzun, Kıbrıslı Türklerin çadır kentlerden bir Cumhuriyete nasıl geldiğini genç nesillerin bilmesi, bunun okullar yanında evlerde de anlatılması gerektiğini vurguladı.


Ortaokullar ve Liseler arası “Dr. Fazıl Küçük” konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenler:

Orta Şiir

Eser

Öğrenci

Sorumlu Öğretmen

Okul

1

Umudun Sesi

Toprak Ata Keleş

Fulya Paşalar

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu

2

Kalplere Sığmayan Lider

Günfer Çakır

Ziba Betmezoğlu

Türk Maarif Koleji

3

Lider Küçük Emeği Büyük

Ada Karataş

Aylin Kaplan

The English School Of Kyrenia

Orta Kompozisyon

1

Ninemden Bir Doktor Küçük Masalı

Mert Solak

Hakan Kaplan

Güzelyurt Türk Maarif Koleji

2

Atatürk'ün Kıbrıs'taki Gölgesi Dr. Fazıl Küçük

Alisa Türel

Ziba Betmezoğlu

Türk Maarif Koleji

3

Kayan Bir Yıldızın Ardından

Uras Hüdaoğlu

Nilüfer Gülşen

Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji

Lise Şiir

1

Ağrıyan Yanım

Sıla Bardakçıoğlu

Akın Sarıkaya

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi

2

Küçük ve Çocuk

Perihan Ekici

Gaye Dede

Türk Maarif Koleji

3

Kıbrıs'ın Güneşi

Sude Erden

Seçil Toprak

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

Lise Kompozisyon

1

Hükümet Gibi Doktor

Salih Beteri

Dr. Duygu Büyük

Güzelyurt Türk Maarif Koleji

2

Kahramanlar

Zeynep Tülü Ekimci

Müge Altınçay

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

3

Adım Adım Bağımsızlık

Sena Şafak

Ziba Betmezoğlu

Türk Maarif Koleji


İlkokullar arası “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasında dereceye girenler

Derece 1                     : Zen Arıkbuka – Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu-Lefkoşa
Derece 2                     : Yağmur Kani – Lefke İstiklal İlkokulu
Derece 3                     : Aysel Hacet – Dr. Fazıl Küçük İlkokulu
Vakıf Özel Ödülü      : Aziz Ezdaş – Kurtuluş İlkokulu Güzelyurt
Jüri Özel Ödülü        : Anna Pashkevich – Necat British College





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