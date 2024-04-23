İtalya’nın gerçek lezzetleriyle buluşmanın tam zamanı

Merit Park Hotel’in tanınmasında önemli rol oynayan Ala Carte restoranları, bölge insanına hitap eden çeşitli lezzetler sunmaktadır. Kalite konusunda zirve olmayı başarmış olan Merit Park Hotel, Ala Carte restoranlarına bir yenisini ekleyerek, seçkin misafirlerine hizmet vermeye tüm hızıyla devam ediyor. Kuzey Kıbrıs’ın en gözde restoranları arasına girebilecek düzeyde olan Giamare İtalian Cuisine restoran, misafirlerinden tam not almaya hazırlanıyor.



Giamare İtalian Cuisine restoran, İtalyan mutfağının sadece yemekleri ile değil eşsiz manzarası ile de farkını ortaya koyuyor. Akdeniz’in eşsiz güzelliğiyle, mavi ve yeşilin dinlendirici tonlarının birbirine karıştığı ambiyansta enfes yemekleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Lezzetli makarnalardan taze deniz ürünlerine, özel soslu ana yemeklerden enfes tatlılara kadar geniş bir menüye sahip olan Giamare İtalian Cuisine restoran, İtalyan mutfağına düşkün olanlara hitap edecek lezzetler sunuyor.



Yolunuz Giamare İtalian Cuisine restorana düşerse, Porchini ve Porto Bello mantarların Pancar köpüğü ile muhteşem uyumu olan “Cappucino” çorbayı, adeta bir sanat eserini andıran başlangıç tabağı olan “Dana Carpaccio” ve özel olarak 28 gün boyunca dinlendirildikten sonra “Josper”da pişirilen “Tagliata Di Manzo” yu denedikten sonra, muhteşem bir tatlı olan, İtalyan Merengi ile lezzetlendirilmiş “Torta Con Meringata Al Kumquat” ile kendinizi ödüllendirin.



Akdeniz yemek kültürünün zengin oyuncusu İtalyan mutfağıyla tanışmak için, İtalyan kültürüne uygun şık ve modern dekorasyonu ile hafif İtalyan müziği eşliğinde olan randevunuza geç kalmayın.



