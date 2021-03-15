Liderimize büyük saygısızlık

Kıbrıs Türk Toplumu’nun varoluş mücadelesinde büyük bir öneme sahip olan, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması’na imza atarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’e ‘sözde’ Kıbrıslı Türklerin mücadele tarihini anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde yer verilmemesi büyük bir saygısızlık olarak nitelendirildi

Ülkemizde çekimleri devam eden ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun yakın tarihini anlatan ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinde skandal bir senaryo eksikliği ortaya çıktı.

Kıbrıs Türk Toplumunun Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’e dizinin senaryosunda yer verilmemesi ve adeta yok sayılması, Küçük ailesinin de tepkisine neden oldu. Dr. Küçük’ün doğum günü olan 14 Mart’ta ailesi büyük bir üzüntü yaşadı.

Kıbrıs Türk Toplumu’nun varoluş mücadelesinde büyük bir öneme sahip olan, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması’na imza atarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’e ‘sözde’ Kıbrıslı Türklerin mücadele tarihini anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde yer verilmemesi büyük bir saygısızlık olarak nitelendirildi.

“TARİHİ SİLİYORLAR”

Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük, “Bugün dedemin doğum günü ancak maalesef benim için buruk geçti. TRT 1 için çekimleri devam eden Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde dedemin olmadığını öğrendim. Hiç yok! Senaryoda yokmuş o yüzden yapılacak bir şey de yokmuş… Ben mi yanlış anlıyorum yoksa tarihi mi siliyorlar. Nasıl yok? Ne demek yok? Lütfen biri bana açıklasın çünkü ben bir cevap bulamadım” diyerek sitemini dile getirdi.