Li-Koop'ta genel kurul 13 Kasım'da

Lefkoşa İktisat Kooperatifi üyeleri olarak haklı gerekçelerle yaptığımız eylem ve söylem birliği sonuç verdi. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Li-Koop’ta 13 Kasım 2021 (Cumartesi) tarihinde Genel Kurul çağırısında bulundu.Li-Koop üyeleri geçtiğimiz günlerde kooperatifin uzun süreden beridir Gelen Kurulu’nun yapılmadığı gerekçesiyle Turizm Bakanlığı önünde ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği önünde eylemler düzenlemişti.Üyelerin kararlı duruşu sonucunda Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Li-Koop’ta 13 Kasım 2021 (Cumartesi) tarihinde Genel Kurul çağrısı yaptı.Li-Koop üyelerinin bu kararı kooperatifin gerçek sahipleri olarak olumlu karşıladığı belirtilen açıklamada “Mukayyitliğin üçüncü kez Genel Kurul çağırdığını hatırlatarak yeniden iptal edilmesi durumunda Kooperatifimize var gücümüzle sahip çıkacağımızı ve hukuki süreç başlatma hakkımızı kullanacağımızı deklere ederiz.” ifadeleri kullanıldı.