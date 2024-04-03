banner913
banner932
İlk maç Ülkü Yurdu’nun
İlk maç Ülkü Yurdu’nun
20 0
8 0
 
İstanbul'da yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
18 0
"Çocuklara EOKA’nın mücadelesini anlatmalıyız"
18 0
Lefkoşa Kaymakamlığına Cemal Kuyucu atandı
Lefkoşa Kaymakamlığına Cemal Kuyucu atandı
64 0
Alsancak-Lapta Trafiği Rahatlaycak
Alsancak-Lapta Trafiği Rahatlaycak
24 0
Yaşama 8 ay dayanabildi
Yaşama 8 ay dayanabildi
109 0
banner1012

Levent College’den Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş Vakfı'na bağış

banner1020

Vakıf Koordinatörü Servet Özeralp: “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissetmek gerçekten büyük bir erdem”

banner974
Levent College’den Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş Vakfı'na bağış
banner971
Levent College, düzenledikleri sosyal sorumluluk etkinliklerinden elde ettikleri geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlayarak kanser yolculuğundaki çocuklara umut oldu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'ndan (KSV), yapılan yazılı açıklamada, bağışın geçen hafta okulda yapıldığı belirtilerek, Levent College'in, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk etkinliklerinin gelirini düzenli olarak Kemal Saraçoğlu Vakfı’na aktardığı ifade edildi.

Vakıf Koordinatörü Servet Özeralp, bağış takdimi sonrasında şu duyguları dile getirdi:
“Levent College yönetimi, öğretmenleri ve öğrencileri, vakfımızı ve kanserle mücadele eden çocuklarımızı sürekli olarak hatırlayarak, destek olmalarıyla bizleri derinden etkiledi. Kanseri yaşamadan sorumluluk hissetmek gerçekten büyük bir erdemdir.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.