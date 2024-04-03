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Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen konferansta Türk-Yunan ilişkileri ele alındı

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Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen konferansta Türk-Yunan ilişkileri ele alındı
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Enstitüden verilen bilgiye göre Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı tarafından verilen konferansta “tarihî süreç içerisinde Türk-Yunan ilişkileri ele alındı.
Konferansa, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yanı sıra bazı akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakçı, “Yunan Algısındaki Türk İmgesi Üzerine Çözümlemeler”;  Halaçoğlu ise “Yabancıların Gözüyle Mora Soykırımı” konularındaki bilgilerini dinleyicilerle paylaştı.
Konferans, Töre’nin konuşmacılara hediyelerini takdim etmesiyle tamamlandı.
 
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