Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen konferansta Türk-Yunan ilişkileri ele alındı

Enstitüden verilen bilgiye göre Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı tarafından verilen konferansta “tarihî süreç içerisinde Türk-Yunan ilişkileri ele alındı.
Konferansa, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yanı sıra bazı akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakçı, “Yunan Algısındaki Türk İmgesi Üzerine Çözümlemeler”; Halaçoğlu ise “Yabancıların Gözüyle Mora Soykırımı” konularındaki bilgilerini dinleyicilerle paylaştı.
Konferans, Töre’nin konuşmacılara hediyelerini takdim etmesiyle tamamlandı.
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