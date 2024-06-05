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Les Ambassadeurs Hotel & Casino'dan duyarlılık örneği

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Les Ambassadeurs Hotel & Casino'dan duyarlılık örneği
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Les Ambassadeurs Hotel & Casino çalışanları, 5 Haziran Çevre Günü'nde çöp toplama etkinliği düzenledi

Les Ambassadeurs Hotel & Casino çalışanları 5 Haziran Çevre Günü vesilesiyle, çevreye duyarlılıklarını göstermek ve küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kaşgar Court bölgesinde gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğinde, çevre dostu bir yaşam alanı oluşturmak için çalışanlar gönüllü olarak bir araya geldi.

Gün boyunca süren etkinlikte, bölgedeki plastik şişelerden cam kırıklarına, ambalaj atıklarından sigara izmaritlerine kadar çeşitli çöpler titizlikle toplandı. Les Ambassadeurs ekibi, bölgedeki atıkları temizleyerek, doğaya tertemiz bir alan armağan etti.

Les Ambassadeurs Hotel & Casino genel müdürü Ercan Turhan, çevre temizliği etkinliğinin önemine vurgu yaparak, “Çevre Günü sadece bir kutlama değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için atılması gereken adımların hatırlatıcısıdır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, herkesin çevreye duyarlı olması ve sorumluluk alması gerekmektedir. Biz de Les Ambassadeurs ailesi olarak, çevremizi koruma ve temiz tutma konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu anlamlı etkinlikle, hem çalışanlar arasında çevre bilincini artırmak hem de Kaşgar Court bölgesinde daha temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak hedeflendi. Les Ambassadeurs Hotel & Casino, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı ve daha yaşanabilir bir dünya için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

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