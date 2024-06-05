Evkaf, farklı kültürden gelen çocukları ağırladı

KKTC Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından düzenlenen “16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali” Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla bu yıl da coşkuyla devam ediyor.

Festival kapsamında Bulgaristan, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’den gelen ekipler, kendi kültürlerini tanıtırken aynı zamanda farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyor.

Etkinlik kapsamında adaya gelen ekip temsilcileri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ziyaret ederek Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ile bir araya geldi. Organizasyona katkılarından ötürü Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Tümer’e teşekkür eden ekip temsilcileri, hediyelerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlamak amacıyla Evkaf bahçesinde bir araya gelen ekipler, alana yeni fidanlar kazandırdı.

Evkaf’ın farklı kültürleri bir araya getirmeyi amaçlayan bu tür etkinliklere daima destek verdiğini belirten Tümer, farklı coğrafya ve kültürleri buluşturmanın bizler için büyük bir onur olduğunu ifade etti.