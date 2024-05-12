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Les Ambassadeurs Hotel & Casino'dan dayanışma örneği

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Les Ambassadeurs Hotel & Casino'dan dayanışma örneği
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Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Lapta'daki Huzur Evi'ne Anneler Günü'nü kutlamak için özel bir ziyaret gerçekleştirdi.
Otelin yönetimi ve çalışanları, Huzur Evi sakinlerinin mutluluğunu ve özel günlerini unutmamak adına bir araya geldi. Ziyaret sırasında, Huzur Evi'nde yaşayan tüm kadınların Anneler Günü kutlanırken, her bir huzur evi sakini için özel hazırlanan hediyeler takdim edildi.
Les Ambassadeurs'un deneyimli mutfak ekibi, özel olarak hazırladığı lezzetli yemeklerle huzur evi sakinlerine unutulmaz bir ziyafet sunarken, etkinlik boyunca samimi sohbetler ve gülümsemeler eksik olmadı.
Bu anlamlı ziyaret, Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun topluma duyarlılığını ve sosyal sorumluluk bilincini bir kez daha ortaya koydu.
Otel yönetimi, gelecek etkinliklerde toplumla olan bağlarını güçlendirmeye ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket etmeye devam edeceklerini belirtti. Ziyaret sırasında, otel yönetiminden huzur evini sık sık ziyaret etmelerini isteyen huzur evi sakinleri ile otel çalışanları arasında duygusal anlar yaşandı.

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