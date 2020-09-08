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Lefkoşa’da su dağıtımı dönüşümlü yapılacak

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Lefkoşa’da su dağıtımı dönüşümlü yapılacak
Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa’da su dağıtımının dönüşümlü yapılacağını duyurdu. 
LTB’den yapılan açıklamada, Su İşleri Dairesi’nin Lefkoşa’ya vereceği su miktarında azalma olacağı için, yarından itibaren su dağıtımının dönüşümlü yapabileceği, bölgelere suyun periyodik olarak ve olanaklar çerçevesinde verilebileceği belirtildi.  
Açıklamada, “Yurttaşların bu süreçte su eksikliği yaşamamaları için suyu bilinçli kullanmaları, araba ve kaldırım yıkanmaması ve temel ihtiyaçlar dışında suyun kullanılmaması büyük önem taşımaktadır” denildi. 
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