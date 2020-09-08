Güney'de sadece bir pozitif vaka

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele başarıyla devam ediyor. Bu bağlamda dün olduğu gibi bugünde sadece bir yeni vaka tespit edildi.

Rum sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde yapılan 2797 test sonucunda sadece bir pozitif vaka tespit edildi.

Tespit edilen vakanın ise ülkeye 12 gün önce gelen ve karantinada bulunan bir Rus kadına yapılan test sonucunda ortaya çıktığı belirtildi.

Yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam pozitif vaka sayısı 1511'e yükselmiş oldu.

Bu arada 3 kişin Mağusa genel Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, bir kişinin ise entübe olarak Lefkoşa'da tedavi gördüğü açıklandı.