Lefkoşa’da kavga: İki tutuklu

Lefkoşa’da sabaha karşı çıkan kavgada bir kişi yaralandı, iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da önceki gün sabahın ilk saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı, iki kişi de tutuklandı.

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesinde Olkan Özyanık ile Alparslan Turgut Yanık kavga etti. Özyanık, kafasıyla yüzüne vurduğu Yanık’ın burnunu kırdı.

Lefkoşa'da meydana gelen ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Olkan Özyanık, Levent Baykara mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, Olkan Özyanık ve Levent Baykara’nın ciddi darp suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 15.10.2022 tarihinde saat 03:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Osman Paşa Caddesi üzerinde Lefkoşa'da sakin Olkan Özyanık, Levent Baykara’nın, aranan henüz isimleri tespit edilemeyen erkek bir şahıs ile birlikte aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Alparslan Turgut Yanık’ın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurarak adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiklerini belirtti. Polis, zanlıların ilk aşamada 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



