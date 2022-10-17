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Emirzade Tilki için karar günü

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Sahte evrak düzenleyerek ehliyet verme soruşturması kapsamında tutuklanan Şoför Okulu Sahibi Emirzade Tilki için bugün mahkemenin cezası açıklanacak.

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Emirzade Tilki için karar günü
Sahte evrak düzenleyerek ehliyet verme soruşturması kapsamında tutuklanan Şoför Okulu Sahibi Emirzade Tilki için bugün mahkemenin cezası açıklanacak. 
Emirzade Tilki, Ağustos 2014 tarihinde başkasına ait bir firma üzerinden Türkiye’de bulunan Ahmet Bilir için çalışma izni çıkartmıştı.Konu izinin temin edilmesinin ardından zanlı daha sonra adına kayıtlı Şoför Okulu üzerinden Bilir’in B sınıfı ehliyet için ders aldığını gösterip sahte evraklar düzenlemiş ve KKTC’de bulunmamasına karşın sahtekârlıkla B sınıfı ehliyet almasını sağlamıştı.
 
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