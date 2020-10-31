Lefkoşa’da Cadılar Bayramı yasağı

LTB, Covid 19 nedeniyle Cadılar Bayramı etkinliklerine izin vermedi



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Covid 19 Pandemisi’nden dolayı “Cadılar Bayramı” ile ilgili etkinliklere izin vermeme kararı aldı.

Kurallara uymayan işletmelere yasal işlem yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) idaresi, her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı’nda, LTB sınırları içerisinde hiçbir etkinliğe izin vermeme kararı aldı.

Bu yıl Covid 19 Pandemisine yönelik alınmış ve uygulanmakta olan kurallar çerçevesinde, yarın akşam hiçbir etkinliğe izin vermeme kararı alındığı vurgulanan açıklamada, Covid 19 Pandemisi kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe, hijyen ve metrekareye düşen insan sayısı kuralları ile ilgili hatırlatma ve uyarı yapıldı.

