Okullar yeniden kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

KTÖS, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bilinçsiz ve yasadışı kararlar ürettiğini ve vaka sayılarının artarak devam etmesinin kaçınılmaz bir son olarak halkı beklediğini vurguladı





KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bilinçsiz ve yasadışı kararlar ürettiğini savunarak, vaka sayılarının artarak devam etmesinin kaçınılmaz bir son olarak halkı beklediğini söyledi.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın pandemiyi bahane ederek, okulların açılmasını engellemesi karşısında sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak okulları açmayı başaran sendikaların, öğretmenlerin tüm özverisine rağmen hükümetin duyarsızlığı nedeni ile yeniden kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya bulunulduğunu kaydetti.

Elcil’in açıklaması şöyle:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bilinçsiz ve yasadışı kararlar üretmeye devam ederken, vaka sayılarının artarak devam etmesi kaçınılmaz bir son olarak bizleri beklemektedir.

Eğitim Bakanlığı’nın pandemiyi bahane ederek, okulların açılmasını engellemesi karşısında sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak okulları açmayı başaran sendikalarımız, öğretmenlerin tüm özverisine rağmen hükümetin duyarsızlığı nedeni ile yeniden okulların kapatılması tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktayız. Okul saatlerinde alınan önlemler ve öğretmenlerin gayretleri, dershanelerin, özel kursların, etütlerin, özel eğitim kurumlarının ve toplu taşıma yapan özel araçların denetimsizliği nedeni ile boşa çıkmaktadır. Eğitim Bakanlığı denetim görevini yapmamakta, sorumluluğu polis ve Sağlık Bakanlığı’na yüklemektedir. Sorumluluğu başkalarına yıkarak, başarılı olunması mümkün olmadığı gibi, Covid-19 vakalarının okullarda görülmesinin ana nedenini oluşturmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tedbiri alma yerine öğretmenleri suçlayan yasadışı genelge yayınlamakta ve sorumluluğunu yerine getirdiğini düşünmektedir. Bu “kör dövüşü” vakaların artmasına ve okullar başta olmak üzere tüm yaşamın tekrardan kapanmasını getirecektir. Sağlık, Eğitim Bakanlıkları ile polisi yasal çerçevede tedbir almaya devam eder, insan sağlığını partizanlığa alet edilmemesini vurgularım.”

