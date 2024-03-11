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Lefkoşa’da boş arsa ve araziler belediye tarafından temizlenip sahiplerine faturalandırılacak

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Lefkoşa’da boş arsa ve araziler belediye tarafından temizlenip sahiplerine faturalandırılacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), ana caddelerle sokakların sürekli temizliği ile birlikte yaz döneminde yangın tehlikesi oluşturan ve sinek, böcek, yılan üremesine yol açıp mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve arazilerin temizliğine 15 Mart itibariyle başlayacağını duyurdu.

Arazi sahiplerine çağrı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB Temizlik Şubesi, arsası veya arazisi olan özel mülk sahiplerine bu arazileri temizleme çağrısı yaparken mal sahipleri tarafından temizlenmeyen ve Belediye ekipleri tarafından temizliği yapılan boş arsa ve/veya arazileri, Belediye Meclisi’nin kararı doğrultusunda ücretlendirilip mal sahiplerine faturalandırılacak.
LTB Temizlik Şubesi’nden yurttaşlara arazilerini temizlemeleri için posta yolu ile bildirim yazısı da gönderiliyor. Yurttaşlar, arsa veya arazi temizliği konularına ilişkin 22 85221 numaralı LTB Temizlik Şubesi’ne ulaşabilecek.
Şu anda Haspolat ve Metehan ile başlayan bölgesel temizlik çalışmaları 2024 yılında her bölgede iki kez olmak üzere devam ederken belediye sınırlarındaki kabristanlıklarda da temizlik çalışmaları sürüyor.
 
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