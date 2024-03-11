YDK finallere mağlubiyetle başladı

Türkiye Liselerarası Basketbol Şampiyonası 8’li finallerinde mücadele eden Yakın Doğu Koleji ilk maçını kaybetti.

İstanbul’da başlayan şampiyonada B Grubu’nda yer alan Yakın Doğu Koleji ilk maçında İstanbul bölge ikincisi özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesine 108-75 mağlup oldu.

Yakın Doğu Koleji yarın ikinci maçında İstanbul Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi ile oynayacak.

