banner913
banner932
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
17 0
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
27 0
 
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
16 0
Hoş geldin Ramazan
Hoş geldin Ramazan
19 0
"Sana özlemimiz bitmez"
18 0
Kozanköy namağlup şampiyon
Kozanköy namağlup şampiyon
40 0
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
24 0
banner1012

YDK finallere mağlubiyetle başladı

banner974
YDK finallere mağlubiyetle başladı
banner971
Türkiye Liselerarası Basketbol Şampiyonası 8’li finallerinde mücadele eden Yakın Doğu Koleji ilk maçını kaybetti.
İstanbul’da başlayan şampiyonada B Grubu’nda yer alan Yakın Doğu Koleji ilk maçında İstanbul bölge ikincisi özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesine 108-75 mağlup oldu.
Yakın Doğu Koleji yarın ikinci maçında İstanbul Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi ile oynayacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.