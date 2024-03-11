YDK finallere mağlubiyetle başladı

Türkiye Liselerarası Basketbol Şampiyonası 8’li finallerinde mücadele eden Yakın Doğu Koleji ilk maçını kaybetti.
İstanbul’da başlayan şampiyonada B Grubu’nda yer alan Yakın Doğu Koleji ilk maçında İstanbul bölge ikincisi özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesine 108-75 mağlup oldu.
Yakın Doğu Koleji yarın ikinci maçında İstanbul Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi ile oynayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.