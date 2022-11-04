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Lefkoşa’da bazı bölgelerde kısa süreli internet kesintileri olacak

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Telekomünikasyon Dairesi, altyapı çalışmaları nedeniyle, bugün saat 14.00’ten yarın saat 17.00’ye kadar Yenişehir, Ortaköy ve Marmara bölgelerinde ses ve internet hizmetlerinde kısa süreli kesinti olacağını duyurdu

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Lefkoşa’da bazı bölgelerde kısa süreli internet kesintileri olacak
 

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Dairemiz altyapı çalışması yapacağından dolayı, 04.11.2022 Cuma saat 14.00’ten, 05.11.2022 Cumartesi saat 17.00’ye kadar Yenişehir, Ortaköy ve Marmara bölgelerinde kısa süreli ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır.  Yapılacak kesintilerden dolayı abonelerimizden anlayış bekler, gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz” denildi.

 
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