23 tonluk uzay roketi parçası nereye düştü?

Tiangong Uzay İstasyonu'nun üçüncü ve son parçasını başarıyla fırlatan Çin'in 23 tonluk 'kalıntı'sının ilk parçaları Pasifik Okyanusu'na düştü

Pazartesi günü yeni Tiangong Uzay İstasyonu'nun üçüncü ve son parçasını başarıyla fırlatan Çin'in roket gövdesi Dünya'ya düştü.

Çin’in Tiangong uzay üssünden fırlatılan ve uzay istasyonuna bilim modülü taşıyan roketi, uzay görevini tamamladıktan sonra kontrolsüzce dünyaya doğru düşüşe geçmişti.

Çin Uzay Ajansı, 10 katlı bina yüksekliğindeki roketin parçalarının Pekin saatiyle 18.00'de yeniden atmosfere giriş yaptığını duyurdu. Kalıntılarının çoğunun yeniden giriş sırasında yandığı bildirildi.

Son olarak, ABD Uzay Komutanlığı Twitter'da yaptığı açıklamaya göre Long March 5B roketi Pasifik Okyanusu'nun orta-güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştü.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ''Çin Ulusal Uzay İdaresi ile yapılan görüşmelerde Çin’e ait Long March 5 taşıyıcı roketinin atmosfere yeniden girişi sırasında araç üzerinde bulunan cihazların çoğunun imha edildiği doğrulanmıştır'' açıklaması yaptı.

Roketin düşebilme ihtimallerinin yer aldığı bir haritayı Twitter hesabından paylaşan Aerospace Corporation verilerinin arasında Türkiye'nin de uzak da olsa bir ihtimal olarak değerlendirildiği görüldü.

Çin'den yapılan açıklamada atmosfere giren 5B roketinin parçalarının çoğunun yandığı belirtilmişti. Merakla takip edilen enkazın, açık okyanus veya ıssız araziye düşmesi bekleniyordu.

BİR ÜLKE HAVA SAHASINI KAPATTI

İspanya, kontrolsüz bir şekilde dünyaya ilerleyen rokete karşı hava sahasını kapattı. Barselona, ​​Tarragona, Ibiza ve Reus’a giriş ve çıkışların durduruldu.

The Aerospace Corporation'ın Yörünge Enkazı ve Yeniden Giriş Çalışmaları Merkezi'nde (CORDS) Proje Lideri olan Gregory Henning, "Tam yeri, gerçekten girene kadar bilinmeyecek" açıklamasında bulundu. Henning, Dünya nüfusunun yüzde 88'inin, risk altındaki enlem sınırları içinde yaşadığını ileri sürerken, herhangi birinin etkilenme olasılığının 10 trilyonda yaklaşık altı olduğunu dile getirdi.



Aerospace Corporation, enkazın nüfuslu bir alana inmesinin olasılığının sıfır olmadığını belirtti.