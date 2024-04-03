İlk maç Ülkü Yurdu’nun

Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Ulviye Beşe, Demiz Orhunöz, Ali Kozok

BÜY: Emir (7), Ebrahim, Animşza (10), Uche (17), Tunç (5), Umut (3), Osman (3), Sabri (3), Mustafa (3), Hakan (14)

Çetinkaya: Burak, Cantuğ (6), HALİL, George, Lual (5), Moror, Mustafa (3), Berk (4), Marcel (35)

1.periyot: 19-24

İlk yarı: 34-23

3.periyot: 50-39



EXtend Erkekler Ligi dün gece başladı.

Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan sezonun ilk maçında Baf Ülkü Yurdu, Çetinkaya karşısında 63-55 galip geldi.

Ligin iki yeni takımının maçına iyi başlayan Ülkü Yurdu ilk periyotunu 29-14 devreyi deb34-23 önde bitirdi.

İkinci yarıda da Ülkü Yurdu rakibin yaklaşmasına izin vermedi.

Üçüncü periyodu 50-39 önde geçen Ülkü Yurdu maçı da 73-55 kazandı.

Maçın en skorer ismi 35 sayı atan Çetinkaya’dan Marcel oldu.



Bugün iki maç

Lige bugün iki maçla devam edilecek.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de Koopspor, Ceasar Larnaka Gençler Birliği karşılaşacak.

İkinci maçta ise saat 20.00’de Soyer Aksu - Savoy Marmara mücadele edecekler.

