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Lefkoşa ve Edremit’te trafik kazası.. 1 yaralı

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Lefkoşa ve Edremit’te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Lefkoşa ve Edremit’te trafik kazası.. 1 yaralı
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Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa’da dün İsmail Arslanca (E-33), yönetimindeki RJ 073 plakalı kamyonet araçla 95 miligram alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada karşı şerite geçip, o esnada karşı şeritten gelen Fred Ukeme John (E-33) yönetimindeki KY 301 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.


Edremit’te ise Sercan Çılğın (E-32), yönetimindeki VB 906 plakalı motosikletle seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon ve motosikletinin hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip düştü. Kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Youssef Meftah (E-22), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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