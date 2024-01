Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 12. Ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:



“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşları ile birlikte, 1960 anlaşmaları öncesinde EOKA terör örgütüne karşı kahramanca mücadele etmiştir. Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye’nin desteğini de alarak dirayet ve özveriyle savunmuştur. 1960 anlaşmalarında Kıbrıs'taki iki halkın egemen olarak kayıtlara geçmesi ve Türkiye'nin garantör olarak yer almasında, hukukçu kimliğiyle büyük bir rol oynamıştır. Bu süreçte karşılaşılan her türlü zorluğun aşılmasında üstün bir liderlik sergileyen, çağımızın en haklı davalarından birinin savunucusu olan Rauf Raif Denktaş, kalplerimizdeki ve Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi’ndeki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir.



Rauf Raif Denktaş’tan aldığımız ilhamla sürdürdüğümüz milli davamızda her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi vurguluyorum. Egemen eşit ve eşit statüye dayalı iki ayrı devlet politikamız merhum Cumhurbaşkanımızın bize miras bıraktığı devletimiz ve egemenlik yolunun devamıdır. O’nun yolunda ve O’nun mirasını yaşatmak asli görevimizdir.



Bu duygu ve düşüncelerle, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı bir kez daha saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun.”