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Beşparmak Dağları'nda saha çalışması

YDÜ'nün ortağı olduğu uluslararası proje ile Akdeniz Bölgesi’ndeki karstik alanlarda bulunan tatlı su kaynaklarındaki mikroplastik kirliliği ortaya çıkarılacak

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Beşparmak Dağları'nda saha çalışması
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İtalya, Fransa, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan araştırmacılarının iş birliği ile yürütülen proje kapsamında KKTC’ye gelen Tetide Mağaracılık Derneği ve Sannio Üniversitesi araştırmacıları, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları ile birlikte Beşparmak Dağları’nda saha çalışması gerçekleştirdi. 
Yakın Doğu Üniversitesi’nin parçası olduğu uluslararası proje, Akdeniz’e kıyısı olan 23 ülkede, kireç ve alçı taşlardan oluşan karstik alanlarda bulunan tatlı su kaynaklarının küçük plastik parçacıklardan (mikroplastiklerden) oluşan kirliliğe maruz kalıp kalmadığını ortaya çıkaracak. İtalya, Fransa, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan araştırmacılarının iş birliğinde hayata geçirilen “Akdeniz Karst Tatlı Suyunda Mikroplastiklerin İzlenmesi” projesi; sudaki yaşama zararlı olabilecek ve aynı zamanda besin zincirine dahil olarak insan sağlığına tehdit yaratabilecek küçük plastik parçacıkların izini sürmeyi amaçlıyor.
Yürütülen proje de mikroplastiklerle etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi için Akdeniz Bölgesi’nde mevcut durumu saptamayı amaçlıyor. Çalışma kapsamında KKTC’ye gelen Tetide Mağaracılık Derneği ve Sannio Üniversitesi araştırmacıları Dr. Francesco Maurano, Dr. Andrea Vitale, Marco Ragusa ve Francesco De Salve, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları ile birlikte Beşparmak Dağları’nda saha çalışması gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Salih Gücel’in İtalyan meslektaşları ile birlikte gerçekleştirdiği saha çalışmasının sonuçları, İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs’ta yapılacak saha araştırmalarından elde edilen sonuçlarla birleşecek.
 
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