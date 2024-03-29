banner913
banner932
Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) pazartesi açılıyor
Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) pazartesi açılıyor
14 0
Lefke bölgesinde bugün ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak
Lefke bölgesinde bugün ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak
24 0
 
"Şimdi eğitim kurumlarında kayıtlı olan herkes kaçak mı?"
15 0
Serdinç Maypa tutuklandı
Serdinç Maypa tutuklandı
27 0
Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor
Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor
16 0
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak "yangın hazır kuvvet ekibi" kuruluyor
19 0
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
63 0
banner1012

Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) pazartesi açılıyor

banner1020

banner974
Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) pazartesi açılıyor
banner971

Halk Sanatları Vakfı (HASDER) ile Yıltan Taşçı Akademi’nin (YTA) iş birliğinde Lefkoşa Suriçi’ndeki Ayluka Kilisesi’nde kurulan Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) açılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, LESAM pazartesi günü saat 19.00’da açılacak.

Açılışta, Yıltan Taşçı Akademi’de çeşitli dönemlerde kurs gören Hülya Afacan, Mehmet Altuner, Gülçin Arabulucu, Fazilet Avukat, Candan Behzatoğlu, Tülen Canar, Veysi Canateş, Salih Cengaver Cem, Cem Cengiz, Bilgin Ergene, Görkem Eylem, Ayşe Gürsel, Bayram Güzer, Mehmet Hoca, Halil Irkım, Şaziye Kofalı, Mine Kurtel, Niyazi Nizam, Haldun Pakarı, Vedia Serteş, Papatya Solyalı, Ulaş Sönmez, Şerif Özege, Nazife Uçar, Ahmet Ulubay ve Tijen Atakent Yücelen’in  fotoğraflarından oluşan “Objektifimizden” sergisi de M. Necati Özkan Sergi Salonu’nda sanatseverlerin  beğenisine sunulacak. 

Lefkoşa Sanat Merkezi’nin açılışına tüm sanatseverler davet edildi. 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.