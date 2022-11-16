“Lefkoşa kazansın istiyorsanız birlikte hareket edelim”

Okyay Sadıkoğlu, LTB Bağımsız Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı





İş insanı Okyay Sadıkoğlu, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere Lefkoşa’dan Bağımsız Belediye Başkan Adayı olmaya karar verdiğini açıkladı.

Sadıkoğlu “Yanı başımızdaki Güney Kıbrıs’ın Başkenti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkentlerine bakınca Lefkoşa’mızın ne kadar geri kaldığını görünce üzülüyorum” dedi.

Okyay Sadıkoğlu’nun açıklaması şu şekilde.

“Sevgili Lefkoşalılar.

Yıllardır birlikte büyüdüğümüz Lefkoşa maalesef son yıllarda bir başkent olma özelliğinden çok uzaklarda. Çukur yolları, bakımsız parkları, çağ dışı kalmış şehir içi otobüsleri ve durakları, temizlenmeyen sokakları ile Lefkoşa’mız maalesef her geçen gün daha kötü bir duruma doğru gidiyor.

Gerek halktan, gerekse uluslararası toplumdan kopmuş, yolları delik deşik, sokakları kaldırımsız ve ışıksız Lefkoşa’mın durumu içler acısı. Bilgi ve tecrübemizle eskimiş Lefkoşa’yı yeniden imar etmek, gerçek başkent yapmak için, Yeni Lefkoşa için adayım.

Cumhuriyetimizin 39 yılına yakışmayan bir Lefkoşa var orada. Bizler Cumhuriyet çocuklarıyız, eğer üzerimize düşen bir sorumluluk varsa almaktan kaçınmayız

İşte bu gerekçeler ile daha yaşanabilir, daha çağdaş bir Lefkoşa için bende üzerime düşen sorumluluğu alıyorum ve 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Lefkoşa’dan Bağımsız Aday olacağımı bu vesile ile sizler ile paylaşıyorum.

Önümüzdeki günlerde kamuoyunun önüne projelerimiz ile çıkacağız. Şuana kadar beni bu konuda cesaretlendiren Lefkoşalılara teşekkür ediyorum.

Biz bu yola birlikte çıktık, birlikte başaracağız.

Ben, sen, o değil, Lefkoşa kazansın istiyorsanız Okyay Sadıkoğlu’nun etrafında toplanalım.”

