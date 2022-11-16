Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, KKTC'nin kuruluşu için Mecliste el kaldırmanın ayrı bir gurur olduğunu anlattı





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk meclisinde kuruluş için el kaldıran dönemin tanıkları, yaşadıkları zorlu sürece rağmen Kıbrıs Türkü'nün devlet kazanmasının önemini anlattı.

KKTC'nin ilan edildiği 15 Kasım 1983'te Kurucu Meclis üyelerinden 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, AA muhabirine, ayrı bir devlet olması kararını, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 14 Kasım 1983 gecesi yemek vererek tüm milletvekillerine müjde olarak duyurduğunu söyledi.

Eroğlu, ertesi gün Kurucu Meclise büyük bir heyecanla geldiklerini belirterek, o gün halkın da Meclis önünde toplandığını ve KKTC'nin ilanını coşku ve sabırsızlıkla beklediğini anlattı.

KKTC'nin kuruluşu için Mecliste el kaldırmanın ayrı bir gurur olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Evet büyük bir heyecandı, halkın heyecanı zaten görülmeye değerdi. Özellikle bizim gibi düşünenler, partili olsun olmasın KKTC'nin ayrı bir devlet olarak ilanını sabırsızlıkla bekliyordu. Gündemimizde hep ayrı bir Türk devleti vardı dolayısıyla bu heyecanı ayrıyeten yaşadık. Ben o gün sabah Meclis toplanmadan önce Dr. Fazıl Küçük ile yan yana oturup sohbet ettim, onun da o yaştaki heyecanı ve coşkusunu gördüm.

Sonra Rauf Denktaş ile Fazıl Küçük, Meclisin önünde halkı selamlamıştı. Halkımızın heyecanı, KKTC'nin kuruluşuna oy vermemizin bize verdiği heyecan. O gün, bizim için tarihi bir gündü. Bu yaşa geldim unutmadım, unutmayacağım ve unutturmayacağım da."



