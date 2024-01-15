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Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda kısırlaştırma çalışmaları yapılıyor

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LTB ile NETAP iş birliğinde Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda kısırlaştırma çalışmaları başladı

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Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda kısırlaştırma çalışmaları yapılıyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İsviçre’den gelen Network for Animal Protection (NETAP) ekibinin iş birliğinde belediye bünyesindeki Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda kısırlaştırma çalışmaları başladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, konusunda uzman veteriner hekimlerle birlikte ülkedeki veteriner hekimlerin de katılımıyla barınaktaki ameliyathanede kısırlaştırma işlemleri yapıldığı ifade edilerek, “sevimli dostların” sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesinin de LTB Sevimli Dostlar ekibi tarafından sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, NETAP ekibinin İsviçre temsilcisi Soley Schumacher Rüstem, ekip sorumlusu Elizabeth Goldinger ile Kuzey Kıbrıs temsilcisi Burak Toksoy’un iş birliği ve katkılarıyla hayata geçen çalışmaların 2023 yılının Haziran ayında başlatıldığı hatırlatıldı.
NETAP ekibinin ayrıca, Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda daha fazla “sevimli dosta” güvenli barınma imkanı sağlamak amacıyla yapılan kapasite artırma çalışmalarına katkıda bulunduğu kaydedilen açıklamada, İsmail Kalaycı’nın da gönüllü destekte bulunduğu ifade edildi.
 
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